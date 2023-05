Il fidanzato di Cecchi Paone rivela tutto sulla figlia: chi è la madre arrivata dalla Romania, gli accordi sull'affidamento e la nuova vita a tre con Alessandro

Simone Antolini spiega perché Melissa vive con lui e il giornalista 61enne, che vuole adottarla

Simone Antolini parla di Melissa: dopo giorni rivela tutto della figlia. A Fanpage racconta la sua storia e quella della bambina che il 2 agosto compirà 5 anni. Il fidanzato di Cecchi Paone fa sapere chi è la madre, arrivata dalla Romania, svela gli accordi sull’affidamento e si apre anche sulla nuova vita a tre con il compagno Alessandro, 61 anni.

“Melissa nasce da una convivenza con la mia ex fidanzata, portata avanti contro il volere dei miei genitori. Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. E’ arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei. A 16 anni, contro il volere di tutti, inizio a ristrutturare un appartamento vicino casa. Mio padre e mia madre non erano d’accordo. Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi, ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente sotto il profilo economico. Alla fine mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa l’abbiamo voluta”, svela il 22enne.

Simone e la sua ex, coetanei (lei è nata a gennaio, lui a ottobre), sono stati insieme circa un anno e mezzo dopo la nascita di Melissa. Lui riprese anche gli studi, abbandonati. “Ma proprio in quel periodo cominciarono a emergere le prime problematiche - spiega l’ex naufrago - La mia ex, che si ritrovò a essere una madre giovanissima, fu vittima di una depressione post partum. Io lavoravo tutto il giorno, mi ero appena diplomato e lei si ritrovò ad allattarla, fare le notti in bianco e prendersi cura della piccola per un anno e mezzo principalmente da sola. Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”.

Dopo la fine della storia Simone ha capito che la sua forte attrazione per gli uomini era una realtà. Ha avuto brevi relazioni, poi nella sua esistenza è arrivato Cecchi Paone. Con la ex, però, c’è stata un po’ di maretta. Nonostante si fossero lasciati, sono rimasti per un po’ nella stessa casa: “Inizialmente sì ma era un disastro. Io volevo i miei spazi e non li avevo. Lei usciva ogni sera e tornava la mattina dopo mentre io mi occupavo della bambina. Oggi abbiamo rapporti più civili perché lei sta con la madre e io mi sono trasferito con Melissa dai miei nonni, che abitano accanto ai miei genitori. Mia figlia fa avanti e indietro da casa a casa”.

La bimba vive con Simone, chiarisce perché: “Non essendo sposati, non abbiamo mai portato la questione di fronte a un giudice. Ma ho delle carte che per il bene di Melissa non uso e che ci porterebbero a ottenere la custodia della bambina metà e metà. Ci siamo accordati tra di noi in maniera più o meno pacifica: la bambina la tengo io ma non le nego di vedere la madre. Anzi, ci tengo che la veda. L’ha messa al mondo e l’ha seguita fino al primo anno di vita”.

Antolini parla di Alessandro, che vorrebbe adottare sua figlia: “Melissa vede Alessandro come un secondo padre, non come uno zio. Trascorrono molto tempo insieme. La madre sta pian piano accettando la situazione. A livello legale, non vedo la necessità che la adotti. Dal punto di vista sentimentale, l’ha già adottata”. Il giornalista ha detto di volerlo fare per garantirle sicurezza economica in futuro: “E’ una cosa stupenda, dimostra quanto mi ama e quanto voglia bene a Melissa. Credo si possa trovare un accordo dal punto di vista legale”.

Simone e la ex adesso sono in buoni rapporti. La donna ha firmato la liberatoria per l’immagine della ragazzina, così che lui potesse finalmente parlarne: “Ha concesso la liberatoria perché ama sua figlia. Riconosce anche il fatto che per tre anni me ne sono occupato, anche quando lei è venuta meno per motivi di salute e per motivi futili come le serate in discoteca”. La figlia in questo periodo vive a Roma con il papà e Cecchi Paone. Simone desidera diventi una soluzione permanente: “Per il bene di Melissa, mio e della storia tra me e Alessandro. Credo sia realizzabile. In un mese, Melissa vede la madre per tre o quattro giorni. Fermo e Roma distano solo tre ore. Bisogna capire quanto vuole tenere sua figlia da ora in poi”.