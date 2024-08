L’ex velino compie 34 anni e celebra svelando i momenti più belli: “Non potevo chiedere di più”

E’ appagato, sta per diventare papà bis: “La gioia negli occhi di chi amo è il regalo più grande”

Pierpaolo Pretelli compie 34 anni. Per il suo compleanno si regala un post in cui racconta i momenti più belli e intensi vissuti. Lui e Giulia Salemi in alcuni fermo immagine mostrano la loro reazione nel preciso istante in cui hanno scoperto la gravidanza: lacrime e moltissima commozione per i due.

Lacrime e commozione: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mostrano la loro reazione nel preciso istante in cui hanno scoperto la gravidanza

L’ex velino è appagato e felice: è pieno di gratitudine, sarà papà bis, avrà un altro bebè dopo Leonardo, 7 anni, avuto dall’ex Ariadna Romero. Pierpaolo, in vacanza al mare con la sua Giulia, scrive: “In questo giorno che divento più grande non potevo chiedere di più. La gioia negli occhi di chi amo è il regalo più grande”.

Le sue parole accompagnano una serie di scatti. In uno lui e la compagna si abbracciano, dopo aver visto il risultato del test: non riescono a credere ai loro occhi. La gioia che provano è immensa.

In un’altra breve clip, Pretelli mostra la prima ecografia della fidanzata, poi si fa vedere mentre abbraccia il suo adorato Leo, il primogenito.

"Tanti auguri amore mio… sei una persona meravigliosa, un papà dolce, un fidanzato rispettoso, un figlio responsabile, un amico altruista. Quando immagino nel dizionario il sinonimo per la parola bontà spunti tu. Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri Papi", gli sottolinea lei nella sua dolce dedica.

Pierpaolo e Giulia hanno annunciato la cicogna lo scorso 19 luglio. La Salemi sfoggia un pancino che cresce sempre più sul suo profilo Instagram, fiera delle forme da mamma che sono sempre più evidenti.