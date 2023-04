''Qui ci sono brand i brand che mi piacciono'': Giulia Salemi spende ben 600 dollari in un batter d'occhio nella profumeria di Los Angeles

L’influencer 30enne non bada a spese per i prodotti che adora

L'ultimo giorno negli Usa, dopo il Coachella, si dà al beauty shopping

Giulia Salemi, dopo essersi divertita da pazzi al Coachella 2023, prima di rientrare in Italia, si ferma nella Città degli Angeli. La 30enne non bada a spese nello shopping per acquistare prodotti che adora: spende ben 600 dollari in un batter d’occhio nella profumeria di Los Angeles, come svela lei stessa nelle sue IG Stories.

L’influencer italo-persiana si fa vedere dentro il luogo dove i suoi desideri diventano realtà. “Tappa fissa da Sephora”, scrive nel filmato che condivide con i fan. E aggiunge: “A parte che, portatemi via perché avrei comprato il negozio intero. Quando torno in Italia vi faccio vedere tutto”.

Giulia non resiste. Nel breve video con condivide è dentro la profumeria che le piace tanto. “Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora, raga?”. “E lasciare per di più 600 dollari l’ultimo giorno…?”, le fa eco l’amica, enfatizzando la cifra spesa dalla Salemi nel negozio.

Giulia spiega il motivo per cui ha speso così tanto: “Mamma mia, perché poi qui hanno tutti i brand che piacciono a me: Make Up by Mario, Patrick Ta, il brand di Lady Gaga”. E ribadisce quel che ha già detto nel post: “Adesso quando torno in Italia vi faccio vedere tutto quanto”. “Spero di aver scelto i colori giusti”, conclude soddisfatta.

La Salemi, come tanti altri vip, è volata in California per il festival più 'instagrammabile' del mondo. Il Coachella quest'anno di svolge nella valle onomima per due weekend, uno, quello già passato, da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile,. L'altro da venerdì 21 aprile a domenica 23 aprile.