''Le tue ragazze'': Giulia De Lellis conferma ufficialmente la gravidanza con foto del pancino, rivela genere e nome del nascituro

Effe, 33 anni, papà entusiasta, ha pure lui un post con solo scritto: “Priscilla”

Lo scoop di Chi deve aver rovinato loro la sorpresa destinata ai tantissimi follower. Li ha letteralmente ‘bruciati’. A soli due giorni di distanza dall’uscita del settimanale in edicola, Giulia De Lellis finalmente conferma ufficialmente la gravidanza con foto del pancino. La 29enne fa pure qualcosa di più: rivela il genere del nascituro, avrà una bambina. “Le tue ragazze Tony”, scrive taggando il compagno. Il nome della piccola ci pensa il papà, Effe, a svelarlo. Pure il trapper 33enne dedica un post alla cicogna e scrive semplicemente. “Priscilla”. Così si chiamerà la bebè.

Il ventre dell’influencer e imprenditrice romana, insieme a Nicolò Rapisarda dalla scorsa primavera inoltrata, in alcuni scatti che condivide è appena accennato, in altri sembra più grande: sicuramente l’ex gieffina vip ha superato il primo trimestre di gestazione. E’ felicissima di diventare mamma.

Anche l’artista, ex Dark Polo Gang fino al 2021, negli scatti postati ironizza sulla paternità, ma è al settimo cielo. Unico neo: non deve aver fatto piacere a entrambi la paparazzata del rotocalco. Giulia, direttamente da Londra, dove si trovava per impegni professionali, aveva tuonato: “Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”. Tony nenanche una parola in merito.

A mettere il carico da undici sulla questione anche Alfonso Signorini che ieri, 1 maggio, nel suo Boom!, format social, ha detto: “E’ evidente che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, comunque lei è una ‘creatura social’, appellarsi alla privacy fa abbastanza ridere”. E ha aggiunto: “Probabilmente sarà un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le varie entrature. Perfido? Sono realista: lei ha costruito un impero in questa maniera”.