Bianca Balti stupenda coi capelli cortissimi post-chemio alla serata di gala in India con abiti tradizionali sudasiatici: guarda

Tra gli ospiti Allu Arjun, Rona-lee Shimon, Ari Hingst e Barun Das

Indossa uno splendido sari in prezioso tessuto ricamato e pizzo firmato da The Black Sheep Collective by Purvasha Saini. Bianca Balti è stupenda coi capelli cortissimi post-chemio alla serata di gala in India con abiti tradizionali sudasiatici. Sul social si fa vedere elegantissima e scrive: “Davvero grata di aver condiviso una cena così speciale con Barun Das a Mumbai. Grazie per la calorosa accoglienza India”.

Barun Das è un famoso uomo d'affari indiano e personaggio dei media, amministratore delegato e CEO di TV9 Network. La 41enne è stata una delle ospiti d’onore di un evento legato a Waves India al Taj Lands End trasmesso TV9 Network. Waves sta per “World Audio Visual & Entertainment Summit”.

La top model, entusiasta, si è fatta ammirare da tutti per la sua grande eleganza e la grazia che la contraddistingue. Continua a combattere il cancro alle ovaie con gli inibitori PARP, farmaci usati soprattutto per i tumori associati a mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, come il suo: inibiscono la riparazione del DNA nelle cellule tumorali, causando la loro morte. Bianca sta meglio e si vede.

La top model 41enne a un evento a Mumbai al Taj Lands End trasmesso TV9 Network: indossa un sari meraviglioso. Nell'immagine si lascia aiutare a metterlo

Alla cena di gala insieme alla Balti anche Allu Arjun, Rona-lee Shimon, Ari Hingst e molti volti famosi del Paese. La ragazza di Lodi è entusiasta di aver presenziato.