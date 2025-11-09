Harry e Meghan arrivano mano nella mano al party a tema James Bond per i 70 anni di Kris Jenner: guarda

I Duchi di Sussex erano tra gli invitati super-vip al compleanno della mamma delle sorelle Kardashian-Jenner

C’erano un’infinità di volti noti del mondo dello showbiz, ma anche i paperoni più ricchi del mondo

Il tema scelto da Kris per l’evento, che si è svolto ieri, sabato 8 novembre, a Los Angeles, era James Bond

Harry e Meghan hanno partecipato sabato 8 novembre a uno degli eventi più esclusivi dell’anno: la festa per il 70º compleanno di Kris Jenner. L’evento, a tema James Bond, si è tenuto questo weekend a Beverly Hills, nella lussuosa residenza di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon.

La duchessa di Sussex, 44 anni, ha sfoggiato un look raffinato: un top nero a maniche lunghe abbinato a una gonna lunga fino ai piedi e sandali peep-toe. A completare l’outfit, una borsa di velluto nero e orecchini pendenti tempestati di pietre. Harry, 41 anni, ha seguito perfettamente il tema della serata con uno smoking elegante e papillon, aggiungendo un papavero rosso sul bavero in omaggio al Remembrance Day.

Il Principe Harry, 41 anni, e Meghan Markle, 41, arrivano mano nella mano ed elegantissimi alla festa a tema James Bond per i 70 anni della "momager" Kris Jenner a casa di Jeff Bezos

“Arrivati mano nella mano, sembravano molto felici”, ha raccontato una fonte a People. “Meghan era raggiante”. Un altro invitato ha aggiunto: “Era molto glamour e perfettamente in linea con il tema. Harry era impeccabile in smoking”.

La presenza della coppia reale ha attirato l’attenzione non solo per la loro eleganza, ma anche per il legame sempre più stretto tra Meghan e la famiglia Kardashian-Jenner. Negli ultimi mesi, infatti, la duchessa ha inviato a Kris diversi prodotti dal suo marchio di lifestyle As Ever, tra cui vino rosé, marmellate, miele e preparati per crêpe. Kris aveva condiviso la sua gratitudine su Instagram, scrivendo: “Grazie @meghan @aseverofficial”, accompagnando il messaggio con una serie di cuori.

Anche la figlia di Kris, Khloé Kardashian, aveva ricevuto un cesto regalo da Meghan, colmo di vino, confetture, fiori e verdure fresche. I rapporti amichevoli tra le due famiglie non sorprendono, considerando che condividono amicizie comuni come Oprah Winfrey e Gayle King, entrambe presenti alla festa.

L'arrivo dei Duchi del Sussex nella residenza di Bezos, presidiata per l'occasione da un numeri di bodyguard elevatissimo

L’evento è stato un vero e proprio raduno di star. Oltre alle figlie di Kris - Kim Kardashian, Kendall e Kylie Jenner - hanno partecipato anche Mariah Carey, Justin Bieber con la moglie Hailey, Paris Hilton, Martha Stewart, Snoop Dogg, Tyler Perry, Mark Zuckerberg e Bill Gates.

Kris Jenner, per chi non la conoscesse, è la celebre “momager” del clan Kardashian-Jenner, l’imprenditrice che ha trasformato le sue figlie in icone globali del mondo dell’intrattenimento e della moda. La sua festa dei 70 anni non poteva che rispecchiare il suo stile: sfarzosa, piena di celebrità e con una dose perfetta di glamour hollywoodiano.

Tra smoking, diamanti e brindisi, Harry e Meghan hanno saputo integrarsi perfettamente nell’élite di Los Angeles, dove ormai vivono insieme ai figli da quattro anni, apparendo più uniti e sereni che mai.