''Mia madre la faccio esaurire'': Chanel Totti rivela perché mamma Ilary Blasi era contenta fosse partita per 'Pechino Express'

La 18enne è una delle protagoniste del reality che andrà in onda dal 12 marzo su Sky e NOW

In coppia con Filippo Laurino forma “I Raccomandati”: nome che si sono ironicamente attribuiti

Intervistata da Il Messaggero ha rivelato che sua madre Ilary Blasi era contenta fosse partita

Perché? “Io la faccio esaurire, esco spesso, torno tardi, non si riposa mai”

Chanel Totti ha ammesso di far “esaurire” sua madre Ilary Blasi.

La 18enne lo ha detto durante un’intervista rilasciata a “Il Messaggero” in occasione della presentazione della nuova edizione di “Pechino Express”, programma di cui è protagonista insieme all’amico d’infanzia Filippo Laurino (con cui forma la coppia de “I Raccomandati”).

Chiacchierando con il quotidiano romano, la figlia di Francesco Totti e della conduttrice Mediaset, ha spiegato che se fosse dovuta partire per l’Asia (il reality l’ha portata in Indonesia, Cina e Giappone) con uno dei suoi genitori avrebbe preferito farlo con mamma: “Abbiamo un carattere più simile. Però, a dire la verità, non avrei voluto nessuno dei due, meglio un amico”.

Chanel Totti, 18 anni, è una delle protagoniste della nuova edizione di "Pechino Express"

Fin dalla prima puntata di Pechino – scrive Il Messaggero – esce un bel caratterino di Chanel. “È vero, mi piace dare gli ordini. L'ho imparato dalla mamma”, scherza.

Suo padre, vera e propria leggenda del calcio, è un po’ diverso: “Lui è più calmo e di poche parole. Anche quando sono partita, mi ha solo detto di essere me stessa e di divertirmi”.

Chanel insieme al suo compagno di avventura e amico Filippo Laurino

Com’è stato il papà con lei, prima figlia femmina? “Sono sempre stata la principessa di casa, la preferita. Ma non ho mai pensato di vivere in una favola”.

Ha confessato cosa ha messo nello zaino per la partenza verso l’Asia (la prima puntata di Pechino Express andrà in onda giovedì 12 marzo su Sky e in streaming su NOW): “Ho cercato di tenerlo il più leggero possibile. Ma io non vivo senza il gel per le sopracciglia: lo mettevo sempre. Mentre i trucchi non li ho mai usati: Pechino è un programma ‘wild’, selvaggio”.

E’ stato faticoso “soprattutto per il cibo”: “Ho mangiato sempre riso. Poi, in gara devi essere concentrato mentalmente più che fisicamente: appena ti distrai, è la fine”.

Quando è finito il programma, le prime persone che ha chiamato sono state proprio i suoi genitori. Cosa le ha detto la mamma? “Era contenta, ma lo era anche quando sono partita: così almeno non mi vedeva per un po'”. “Io la faccio esaurire, esco spesso, torno tardi, non si riposa mai”, ha continuato.

Chanel Totti con mamma Ilary Blasi, 44 anni

In realtà Ilary non è ansiosa se la figlia torna tardi: “No, è sempre stata molto permissiva, mai creato problemi. Lo stesso mio padre: tutti e due mi hanno fatto fare tutto”.

E’ tornata cambiata da “Pechino Express”, un’esperienza che spesso segna nel profondo chi la fa? “Ho aperto di più gli occhi, ma non so se sono davvero cambiata. Però mi è stato detto che adesso mi vedono più dolce”.

Alla domanda se non lo fosse prima, ha replicato: “No, sono anaffettiva, faccio fatica anche a dare un abbraccio”.