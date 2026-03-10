''Una tragedia immensa'': Joshua Jackson parla in tv per la prima volta della morte del co-protagonista di 'Dawson’s Creek' James Van Der Beek

Il 47enne e il 48enne scomparso il mese scorso hanno recitato insieme nella serie cult

A quasi un mese dalla morte di James Van Der Beek, il suo co-protagonista di “Dawson’s Creek” Joshua Jackson ha parlato pubblicamente per la prima volta della perdita dell’amico. L’attore è intervenuto nel programma “Today”, dove ha condiviso alcune riflessioni personali sul lutto e ricordato il collega.

Durante l’intervista con Craig Melvin, Jackson, 47 anni, ha spiegato che affrontare la scomparsa dell’amico è stato complesso. “Penso che colpisca in molti modi diversi”, ha detto. “Per me, ora che sono padre, l’enormità di questa tragedia si percepisce in modo molto diverso rispetto a quando la si guarda solo come colleghi. Credo quindi che l’elaborazione di questa perdita sia ancora in corso”.

Jackson è padre della piccola Juno, 5 anni, nata dalla relazione con l’ex moglie Jodie Turner-Smith. Van Der Beek, invece, aveva ben sei figli con la moglie Kimberly, di età compresa tra i 15 e i 4 anni, un aspetto che rende la tragedia ancora più dolorosa agli occhi dell’attore.

Negli ultimi tempi Jackson ha detto di aver riflettuto molto sulla vita e sull’eredità dell’amico. Ripensando agli anni trascorsi insieme nella serie cult “Dawson’s Creek” – in cui interpretava il ruolo di Pacey Witter – ha ricordato quanto quell’esperienza sia stata importante per entrambi. “È stato un periodo formativo per tutti e due”, ha spiegato. “So che entrambi lo ricordiamo con grande affetto. Ma devo anche dire che, rispetto a tutto ciò che ha realizzato nella sua vita, io sono solo una piccola nota a margine”.

L’attore ha poi voluto rendere omaggio alla persona che Van Der Beek era diventato nel tempo. “È diventato quello che un tempo avremmo semplicemente chiamato un uomo buono”, ha detto. “Un uomo con convinzioni profonde e con una fede che gli ha permesso di affrontare l’impossibile con grazia. Era un partner e un marito straordinario, un uomo presente per la sua famiglia e un padre meraviglioso: gentile, curioso, interessato, totalmente dedicato ai suoi figli”.

Jackson ha sottolineato che, se da un lato è bello ricordare la vita piena e significativa dell’amico, dall’altro il dolore per chi gli era vicino resta enorme. “Ha vissuto davvero una buona vita ed era una brava persona”, ha detto. “Ma la tragedia della sua perdita, soprattutto per la sua famiglia, è immensa”.

Van Der Beek è morto a 48 anni l’11 febbraio scorso dopo aver combattuto contro un tumore al colon-retto scoperto al terzo stadio.

Per onorare la sua memoria, Jackson ha deciso di impegnarsi in una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione. L’attore ha collaborato con la casa farmaceutica AstraZeneca per uno spot che promuove gli screening oncologici, realizzato insieme alla mascotte dei Philadelphia Flyers, Gritty.

Parlando dell’iniziativa, Jackson ha spiegato cosa lo ha spinto ad aderire. “Non mi rendevo conto che il 65% delle persone della nostra fascia d’età non si è ancora sottoposto a controlli”, ha detto. “Molti non hanno nemmeno iniziato a parlarne. Da lì è nata l’idea. Mi è piaciuto anche il fatto che volessero affrontare il tema con un tono un po’ più leggero, perché non è una conversazione divertente: è qualcosa che fa paura”.

Secondo Jackson, la diagnosi precoce resta l’arma più efficace. “I test e gli screening sono migliorati”, ha spiegato. “Ma è anche vero che prima si scopre qualcosa, migliori sono le possibilità di ottenere buoni risultati”.

Infine ha parlato apertamente di un problema culturale che riguarda molti uomini. “Non so gli uomini che conosci tu - ha detto - ma quelli che conosco io non amano parlare di queste cose. Non ci piace andare dal medico e affrontare questi temi. In molte situazioni della vita l’atteggiamento duro e silenzioso può essere utile, ma in questo caso non aiuta affatto”.