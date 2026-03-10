“Clarita ha stravolto le nostre vite”, ammette, ma lo ha fatto in senso positivo: la 35enne è felice

L’unico problema è il biberon, lo ribadisce ancora una volta: la bimba preferisce ‘la tetta’

Sorride serena. E’ un momento in cui sta veramente bene. “Una parte di questo equilibrio deriva dalla psicoterapia”, svela Cecilia Rodriguez. La 35enne sta continuando il percorso con la psicologa. Al settimo cielo, svela dove volerà a breve con figlia e marito: raggiungerà i genitori che sono già da qualche tempo in vacanza in Argentina, il Paese dov'è nata.

"L'equilibro deriva dalla psicoterapia": Cecilia Rodriguez sta continuando il percorso, svela dove volerà a breve con figlia e marito

“Buongiorno a tutti, spero che voi stiate molto bene. Io ho un periodo molto bello, sono molto serena. Come ben sapete sono stati cinque mesi, perché Clarita il 15 marzo fa cinque mesi, molto intensi. La Clarita devo dire che ha stravolto le nostre vite, però va molto bene perché in questo periodo siamo riusciti a prendere un po' le misure di tutto, un nuovo ritmo e quindi bene. Stiamo gestendo molto bene, con tranquillità, tranne il biberon. Il biberon è un momento veramente molto critico delle nostre vite, però insomma piano piano impareremo tutti insieme a prenderlo per bene”, racconta la sudamericana.

Chechu poi raggiante aggiunge: “Tra l'altro sono super contenta perché a breve partiremo per l'Argentina, porteremo Clarita per prima volta lì: presentazione ufficiale con la famiglia argentina e sono veramente... ah, non ci sto più nella mia pelle!”.

A breve la 35enne, insieme a Ignazio Moser e Clara Isabel, raggiungerà i genitori in Argentina, il Paese d'v'è nata

“E, a proposito di serenità, ecco, devo riconoscere che mi ha aiutato tantissimo essere costante nel continuare il mio percorso psicologico, come vi ho raccontato. Deriva sicuramente dal percorso di psicoterapia. Io ho iniziato prima di rimanere incinta, quindi mi ha aiutato in tutto quel processo molto delicato della mia vita. Mi ha aiutato tantissimo durante la gravidanza ad affrontare ogni fase di quel momento. Bellissimo, ma insomma, una rivoluzione all'interno del mio corpo che non vi dico. E, soprattutto, dopo la nascita di Clarita, come sapete dopo il parto le donne diventano un pochino più fragili di quello che siamo normalmente”, chiarisce la Rodriguez.

“Però devo dire che è stato veramente indispensabile. Io il mio percorso, come vi ho sempre raccontato, l'ho iniziato con una piattaforma online che funziona come un vero e proprio centro medico del benessere psicologico”, sottolinea la sorella di Belen. Non può farne a meno e la fa stare bene.