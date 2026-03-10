''Era feliciona'': Federica Pellegrini col pancione di 8 mesi fa lezione di nuoto alla moglie di un noto dj e conduttore radiofonico, ecco chi

Bordo vasca la Divina segue la donna: le forme da mamma non le impediscono di continuare il lavoro

Non ha smesso di allenarsi e non ha neanche smesso di assistere gli allievi che accoglie nella sua scuola

Il suo secondo bebè, un’altra femminuccia, nascerà a inizio aprile. Matilde, la sua primogenita che a gennaio ha compiuto appena 2 anni, è impaziente di conoscere la sorellina. Federica Pellegrini, col pancione di 8 mesi, non ha smesso di allenarsi. Non ha neppure smesso di continuare il lavoro con la sua Academy di nuoto. La 37enne fa lezione di nuoto alla moglie di un noto dj e conduttore radiofonico, Linus. Si occupa in prima persona della consorte del 68enne, Carlotta Medas.

''Era feliciona'': Federica Pellegrini col pancione di 8 mesi fa lezione di nuoto alla moglie di un noto dj e conduttore radiofonico

E’ Linus stesso a svelare tutto via social. Pasquale Di Molfetta, questo il suo vero nome, condivide le immagini della Divina che, bordo vasca, segue Carlotta, in acqua. Fede indossa una semplice t-shirt e jeans aderenti premaman. Ai piedi ha le infradito. Con lei c’è pure il marito Matteo Giunta. Sono alla Fede Academy, la scuola nuoto che hanno fondato a Livigno, presso il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda. Il progetto offre corsi per vari livelli e sfrutta le strutture di alta quota per la formazione e l'allenamento dei giovani nuotatori.

La 37enne, col marito Matteo Giunta, si occupa di Carlotta Medas, sposata con Linus

“‘Perché non c’eri stamattina?’. Ve lo spiego subito”, esordisce Linus, assente nel consueto appuntamento su Radio Deejay. E aggiunge: “Rewind. Quattro anni fa Carlotta è stata operata al polso della mano sinistra, infortunato in un incidente stradale. L’operazione le ha lasciato una mobilità molto limitata, col risultato che aveva completamente smesso di fare la cosa che più le piaceva, cioè nuotare. Lo scorso autunno la scintilla: su Instagram c’è un video in cui Federica Pellegrini a bordo vasca segue un gruppo di ragazzi della sua scuola e…tac! Regalo di Natale: una lezione con lei e Matteo! ‘Certo, appena possiamo!’. Oggi potevano, e siamo andati”.

Il 68enne l'ha portata nella Fede Academy a Livigno

“Grazie Fede, grazie Matteo, la bambina è felicissima!”, conclude Linus. La Pellegrini risponde: “Direi che era feliciona: la prossima volta aspettiamo anche te”. Pure lei è colma di gioia per l’arrivo della seconda cicogna. Non svela il nome della piccola. In tv ha confessato: "Questa volta il nome l'ha scelto Matilde. E’ un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare la cui protagonista è entrata nelle nostre vite”.