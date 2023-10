Heidi Klum e la figlia Leni, avuta da Briatore, presentano la campagna scattata insieme per il brand italiano: foto del party

La top model e la 19enne celebrano a Berlino Intimissimi di cui sono testimonial in coppia

La 50enne splendida col minidress in pizzo rosa Tom Ford, la ragazza sensuale mostra il fisico scolpito

Heidi Klum sorride entusiasta accanto alla figlia Leni, avuta da Flavio Briatore. Al Bode-Museum di Berlino le due presentato la nuova campagna pubblicitaria scattata insieme per il brand italiano che le ha scelte come testimonial, Intimissimi. Le foto del party le mostrano felici e bellissime. La top model 50enne indossa un minidress rosa acceso in pizzo firmato Tom Ford. La 19enne un lungo abito black trasparente con sotto biancheria intima di pizzo nero abbinata. Ai piedi stivali in tono.

Heidi e Leni sono raggianti, felicissime di aver prestato ancora una volta il loro volto per il marchio. “Sono felicissima, sul set ho trascorso una giornata meravigliosa. Lavorare con mia madre è stato fantastico: è grandioso vederla all’opera, ricevere i suoi consigli, posare con lei… Potrei continuare all’infinito”, fa sapere la giovane modella, che ha deciso di seguire le orme materne.

Erna Klum è lì, per sostenere figlia e nipote: è una super nonna, orgogliosissima di entrambe. Heidi è in brodo di giuggiole per la sua Leni. A marzo scorso a People aveva confessato: "Sono molto orgogliosa di mia figlia e del suo lavoro di modella. E allo stesso tempo sta studiando, si sta già dando da fare”. Al college frequenta un corso di Interior Design.

La Klum ha sempre consigliato a Leni di trovare la sua strada. Quando la figlia ha voluto fare il suo stesso lavoro, le ha dato ottimi consigli. “Penso che il miglior consiglio che ho dato a mia figlia per essere una modella sia quello di essere sempre felice con se stessa quando si guarda allo specchio. Credo sia la cosa più importante. Non cercare mai di accontentare alcuno. Inoltre, penso che sia importante dire no, perché ho la sensazione che noi persone in generale vogliamo compiacere e dire ‘sì’ più che ‘no’. Ma volevo che lei sapesse che se c'è qualcosa che non vuoi fare, devi solo dire di no”.

Mamma e figlia sono scatenate

Leni ha fatto il suo debutto professionale come modella insieme a Heidi per il numero di gennaio/febbraio 2021 di Vogue Germania. La sua prima volta in passerella è arrivata durante la settimana della moda di Berlino nel gennaio 2021, quando ha sfilato per Dolce & Gabbana. Poi ha posato in campagne per marchi come Dior Beauty e Fila. "Sono sempre andata a lavorare con mia madre e ho pensato: 'Sembra così divertente. Sembra così felice mentre lavora'", ha detto, spiegando il motivo per cui ha desiderato fare la modella. Così si è buttata, conciliando pure lo studio: ora è ricercatissima. Il suo futuro è radioso.