Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, ancora fidanzatissimo con la conterranea dopo più di 4 anni: foto

L’ex tronista 35enne è legatissimo alla Isabella De Candia, sua coetanea: i due appassionati

Nel 2021 pareva essere tutto finito, ma non è così, c’è ancora feeling

Francesco Monte e Isabella De Candia, ospiti a Taranto al matrimonio di due amici, si baciano appassionatamente. L’ex di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi è ancora fidanzatissimo con la conterranea dopo più di 4 anni. I due stanno insieme da luglio 2019. Nel 2021 pareva essere tutto finito, ma non è affatto così: tra il 35enne e la modella pugliese sua coetanea il feeling è altissimo. E chissà che ora non pensino alle nozze… Intanto pubblicano foto sul social mostrando a tutti il feeling che li lega.

Francesco Monte, ex di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, ancora fidanzatissimo con la conterranea dopo più di 4 anni

Francesco si dedica alla musica. Ha fatto del canto il suo lavoro, che alterna con shooting da modello. In estate ha lanciato un nuovo singolo, “Lunedì”. “Questa canzone è rivolta a chi vive ogni giorno un lunedì, a chi desidera essere sé stesso ma che, al contempo, deve fare i conti con mille sbattimenti…”, ha spiegato. Nel testo riporta la frase: “Da sempre indeciso tra quello che sono e quello che faccio, indosso da giorni vestiti di un altro ma non ce la faccio più…”. E sottolinea: “…Conoscere ed essere sé stessi oggi è alquanto difficile poiché viviamo una continua lotta tra chi siamo realmente e ciò che il Sistema ci costringe ad essere”. Isa, così come ama farsi chiamare lei, lo appoggia e lo incoraggia: è la sua prima fan.

Alta 172 centimetri, tra i volti di Fashion Model Management e Karinmodelsparis, la De Candia ha fatto perdere la testa a Monte. Di lei a Vieni da me nel settembre del 2019, raccontando come si fossero conosciuti, Francesco aveva detto: “E’ italiana, pugliese come me, io sono tarantino e lei è di Molfetta, diciamo che parliamo la stessa lingua. E’ stata una coincidenza, una bellissima coincidenza. Abbiamo degli amici in comune a Milano, io mi ero lasciato da due mesi e mezzo, tre. Ed è stata una cosa del tutto inaspettata. Ci siamo trovati per un aperitivo ed è nato tutto spontaneamente. Abbiamo cominciato a sentirci e non ci siamo più mollati”.

I fan della Salemi all’epoca, però, si erano scatenati, ricordando al ragazzo che la rottura con Giulia era avvenuta solo a giugno, dopo il Festival di Cannes, dove la coppia era arrivata assieme. Lui non ha mai chiarito. Ma dopo tantissimo tempo fa ancora coppia con Isabella. Dei gossip e dei rimbrotti non gli importa poi molto.