'Non mi vergogno a dire che ho pianto': Samantha De Grenet mostra le immagini della cerimonia dell'ultimo anno di liceo del figlio Brando

Samantha De Grenet è orgogliosa del suo ragazzo. La conduttrice 53enne su Instagram annuncia che per la sua famiglia si tratta di un giorno speciale. Per il figlio Brando, nato dal matrimonio con Luca Barbato, è arrivato l'ultimo giorno del liceo.

Samantha è pronta a vivere grandi emozioni in occasione della cerimonia di fine anno scolastico del liceo privato dove è iscritto il figlio Brando. Un momento intenso, organizzato in Chiesa con i ragazzi dell'ultimo anno in completo pantaloni blu con un fiore all'occhiello. Uno per uno, hanno sfilato davanti ai genitori per l'ultima volta. Il percorso si è concluso e i ragazzi sono pronti ad affrontare l'Università. 'Non mi vergogno a dire che ho pianto' scrive la De Grenet nei video in cui il suo ragazzo, ormai uomo conclude con successo la sua esperienza al Liceo. 'Congratulazioni agli uomini e alle donne di domani' scrive Samantha commossa, pronta per le nuove avventure del figlio.