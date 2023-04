Ilary Blasi e Alvin si divertono da matti insieme: altro che litigio! Ridono e scherzano come adolescenti: immagini

La 41enne saluta il suo inviato dell'Isola dei Famosi che l’aiuta a togliersi le scarpe, calzino compreso

La conduttrice lo prende in giro e gli chiede di portare il suo gambaletto con lui come ricordo

Riparte l’Isola dei Famosi. Messo in archivio il GF Vip 7, lunedì 17 aprile prende il via su Canale 5 la 17esima edizione del reality. Ilary Blasi e Alvin tornano così a farsi vedere insieme sul social. Il 45enne, inviato confermatissimo dello show, è in partenza: spicca il volo per l’Honduras. Non prima, però, di salutare la conduttrice 41enne nel suo camerino negli studi televisivi di Cologno Monzese. I due si divertono da matti: altro che litigio! Era tutto uno scherzo.

Ilary Blasi e Alvin tornano a farsi vedere insieme: riparte l'Isola dei Famosi, lui spicca il volo per l’Honduras. I due si divertono da matti insieme: altro che litigio! Ridono e scherzano come adolescenti

Tutti i gossip sulle loro presunte liti sono stati semplicemente una boutade. Amici dal 2002, Ilary e Alvin, all’anagrafe Alberto Bonato, sono molto affiatati e complici, come al solito. La Blasi l’ha sempre sostenuto: non avrebbe voluto alcun altro al suo fianco per la sua Isola.

Nel video condiviso da entrambi sul social si vede Alvin che entra nel camerino di Ilary, il numero 10. “Ilary io sto per partire!”, le dice. “Dove vai di bello? In Honduras?”, replica lei. E aggiunge: “Fammi un favore, visto che stai per partire, mi levi le scarpe che non ci riesco, dai ti prego…”. Alvin le dà una mano a sfilare gli stivaletti con sopra tanti strass e commenta: “Sono meravigliosi questi”.

Quando Alvin sfila uno dei due tronchetti, Ilary scopre il calzino che porta sotto. Alvin la guarda stupito, la presentatrice commenta ridendo: “La sensualità!”. Poi prende il calzino in mano e lo sventola. “Questo portatelo in Honduras”, dice all’amico che invece, inorridito, cerca di scappare via.

La gag è così servita. “Tutto vero amici…tutto vero! - scrive Avin ironico - Non vorrei urtare gli amanti e le amanti del ‘gambaletto color carne’ ma…si deve proprio usare?”. La Blasi condivide il suo post. I fan in brodo di giuggiole commentano: “Irresistibili!”.