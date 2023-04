Rosaria Cannavò fa pilates col pancione all’ottavo mese di gravidanza

La 39enne si tiene in forma: è entrata nella 29esima settimana di gestazione

Al centro benessere Eagle Studio a Roma si allena con la trainer Francesca Pace

Rosaria Cannavò si tiene in forma mentre si gode l’ultimo trimestre della dolce attesa. Incinta, fa pilates col pancione all’ottavo mese di gravidanza: la 39enne è entrata nella 29esima settimana di gestazione.

La showgirl al centro benessere Eagle Studio a Roma, con indosso una tutina aderente che fascia le sue forme da mamma, si allena seguendo scrupolosamente i consigli della sua trainer, Francesca Pace. Sul social posta il video del lavoro fatto e scrive: “Pace assoluta”, ironizzando sul nome della sua istruttrice.

L’ex meteorina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ha annunciato l’arrivo della cicogna lo scorso febbraio. “Eri un desiderio dentro al nostro cuore - ha scritto rivolgendosi al bebè che porta in grembo - Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te. Papà e Mamma non vedono l’ora di stringerti forte …ti aspettiamo!”.

Il papà del bimbo che nascerà è Francesco Casagrande, a cui Rosaria era legata già prima di volare in Honduras al reality. Il fisioterapista e la Cannavò vivono nella Capitale, in zona Parioli. Con lei, dopo o flirt con calciatori famosi come Christian Panucci e Antonio Cassano, la siciliana finalmente è felice e appagata. Presto partorirà e accoglierà tra le braccia il suo primo figlio.