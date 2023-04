Francesco Facchinetti con la moglie e i due figli nell'isola di proprietà del suocero: foto

Il conduttore in vacanza in Brasile insieme a Wilma Helena Faissol, Leone, 8 anni, e Liv, 7

Francesco Facchinetti è in vacanza in Brasile. Con la moglie e i due figli si trova nell’isola di proprietà del suocero. Sul social pubblica foto e video del luogo magico in cui sta trascorrendo giorni di relax con la sua famiglia. Insieme a lui ci sono Wilma Helena Faissol, 41 anni, Leone, 8 anni, e Liv, 7.

Il conduttore, manager e dj sul social pubblica foto e video dal luogo magico e selvaggio in cui si trova. “Tutto apposto, mio suocero ha un’isola in Brasile e io ho deciso di invitarvi tutti”, scrive ai fan. Poi il 42enne aggiunge: “Il paradiso esiste!”.

L’isola di Olympio Faissol Pinto, famosissimo odontoiatra di fama mondiale, tra i fondatori della gnatologia moderna, è ad Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro. Qui c’è persino una spiaggia, tra le più belle del Brasile, dedicata a lui, la Praia do dentista: è così chiamata dato che il medico ha una casa che affaccia proprio sulla spiaggia in questione da dove ammira il mare cristallino e il panorama mozzafiato.

Francesco e i suoi bambini si divertono un mondo tra bagni, tintarella ed escursioni. In mare ammirano le tartarughe che nuotano con loro: sono felici. Wilma riprende tutto, orgogliosa della sua terra.

Recentemente Facchinetti aveva parlato dell’isola del suocero rispondendo alle domande dei follower su Instagram. "Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto, ha un'isola. Secondo: è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose”, aveva svelato. Poi aveva aggiunto: “Mia moglie è molto più ricca di me, ma, siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve essere trattata come una principessa”.