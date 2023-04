Aurora Ramazzotti si fa vedere per la prima volta sui social dopo il parto: ''Piango ogni 5 minuti''. Ecco perché

La 26enne racconta la sua esperienza da neo mamma di Cesare Augusto, nato il 30 marzo

Aurora Ramazzotti torna a parlare con i fan. La 26enne si fa vedere per la prima volta sul social dopo il parto. Racconta l’esperienza da neo mamma di Cesare Augusto, il suo primo figlio, nato lo scorso 30 marzo nella clinica Sant’Anna, in Canton Ticino, in Svizzera, dove è venuta al mondo pure lei. “Piango ogni 5 minuti”, svela la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e spiega perché.

“Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look 6 giorni post partum… Va tutto bene, benissimo. Stiamo bene. Ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino ‘funziona’, fa quello che deve fare. Mangia, dorme, fa la cacca, un mondo di cacca”, esordisce l’influencer e conduttrice nel breve filmato che condivide nelle sue IG Stories.

“E’ tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. Piano, piano vi racconterò tutto quanto”, poi confida Aury ai follower.

La Ramazzotti piange anche e soprattutto per un altro motivo: vedere il compagno Goffredo Cerza con il neonato le regala sensazioni fortissime: “Devo dire che per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo con il bambino: è davvero molto bello”.

Aurora si sta prendendo del tempo per assaporare ogni istante della sua maternità appena cominciata in famiglia. Per questo motivo ha allentato la presenza sul suo profilo. Ma promette che tornerà presto e così conclude: “Grazie per i tanti messaggi carini che mi avete scritto e ci aggiorniamo presto”.