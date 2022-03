Ilary Blasi rivela dieta e allenamento e spiega perché appare così snella: 'Ho perso 3 kg, sembrano di più visto che...'

Ilary Blasi, con il suo completo total black che le lasciava la pancia scoperta al debutto con l’Isola dei Famosi ha mostrato una silhouette ancora più longilinea del solito. La conduttrice 40enne a Chi confida il segreto della sua forma top, rivela dieta e allenamento. La bionda spiega pure perché appare così snella: “Se ho perso tre chili sembrano di più perché non vado a gonfiare i muscoli”.

VIDEO

L’ex Letterina di Passaparola, nonostante le tre gravidanza alle spalle e le quasi 41 primavere, il 28 aprile spegnerà le candeline, è un vero splendore. “Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene, di base mangio sempre bene. Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso”, confessa al settimanale.

Non è finita qui. Ilary prosegue: “E poi cammino tutti i giorni, sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi, se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque, come in tutto, conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa... Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”.

La Blasi è carica, è tornata in tv e non disdegna neppure di accettare un programma dopo l’Isola, che finirà a maggio: “Sino a qui, soprattutto per la famiglia, mi sono centellinata. Poi sono una a cui piace anche sparire, che tanto come vede, nel bene o nel male, si parla sempre di noi, non c’è problema, sto in banca pure per quello. Ora, come idea, se capita qualcosa in estate di divertente, perché no? In questo periodo sono molto nel qui e ora, molto lucida e centrata”.

Capitana nella vita, Ilary Blasi a casa è la regina assoluta con il marito, Francesco Totti, e i tre figli, Cristian, 16 anni, Chanel, 14, e Isabel, 6: “A casa sono ‘queen'. Sono una che si sente, una che c’è. Organizzo, faccio... La mattina parlo a macchinetta e parlo solo io: a colazione sono tutti silenzio- si, carburano dalle 10, io invece sono già a pallettoni. E tutti: ‘E zitta, e magna, ma che vuoi?’”. Anche l’ultimogenita comincia a ‘cedere' davanti all'energia della madre: “Pure a lei ‘je comincia a rodere’. E’ che io alle sette del mattino potrei presentare una prima serata”.

Riservata sui social, la presentatrice precisa che nella vita non è così: “Chi mi conosce dice che non sono timida per niente, faccio gruppo e faccio rumore. Inizialmente, però, sto nel mio, sto zitta. E questo forse viene preso come l’atteggiamento di una che vuole tenere lontano. Tant’è che mio marito mi dice: ‘Alla fine c’hanno tutti paura di te, metti soggezione’. E io: ‘Ma se non faccio niente’, e lui: ‘Appunto’. Il fatto è che non sono poi così egocentrica, pur facendo tv. Se uno non mi riconosce, non ci rimango male, anzi, è meglio”.

Della presunta crisi con Totti, smentita in tv dice: ‘Non abbiamo capito perché abbiano scritto e detto quelle cose. Ogni tot di tempo è sempre successo… Perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta: erano i primi giorni di guerra in Ucraina e parlavano di me e di Francesco, aprivano i giornali con me e Francesco... Eh, che si risponde? Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose che... Per dirne una, nelle interviste spesso ho detto: ‘Nella vita non si sa mai, può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non c’ero al compleanno di Francesco. Non avevo pubblicato la foto. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.