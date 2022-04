Ilary Blasi rivela se a sua figlia Chanel piace il nome che le hanno dato: 'In famiglia abbiamo un problema’

Ilary Blasi torna sul nome particolare dato alla sua secondogenita, Chanel. A Belve, incalzata da Francesca Fagnani, rivela se la figlia ne sia contenta. “Se le piace? Sì, tantissimo”, confida la conduttrice 40enne.

“Come mamma mi do un 7 o 8. Si può sempre fare meglio, il mestiere del genitore è difficile. Penso di essere una brava mamma”, sottolinea Ilary quando le si domanda che madre si senta. Poi continua e parla della 14enne: “Se sono contenta del nome Chanel dato a mia figlia? Assolutamente sì, non saprei vederla con un altro nome”.

“Io ho fatto anche questa domanda a mia figlia, le ho chiesto: ‘Ti piace il tuo nome?’. Lei mi ha risposto: ‘Tantissimo’. E comunque la storia delle marche non c'entra nulla...”, chiarisce ancora la Blasi in tv. “Isabel e Cristian invece sono abbastanza normali come nomi”, aggiunge ancora parlando del primogenito di 16 anni e della piccola di casa di 6 anni, nati dal matrimonio con Francesco Totti.

Francesca Fagnani fa notare a Ilary Blasi che nessuno dei tre nomi dei figli finisce con una vocale, la presentatrice dell’Isola dei Famosi spiega: “Totti è un brutto cognome, diciamo la verità: è duro, è corto, quindi levando la vocale finale i nomi legano meglio…”.

L’ex Letterina confida anche, tra le risa, che uno dei nomi in rosa prima che nascesse Chanel era addirittura Roma. Non è finita: “In famiglia abbiamo un problema con i nomi, pure mia madre…Solo con la prima figlia, Silvia, è stata una scelta ‘normale’. Poi sono arrivati Ilary e Melory… Quindi ci ha trasmesso questa cosa, perché anche le mie sorelle hanno dato nomi particolari alle figlie: le mie nipoti si chiamano Stella e Nicole, detta Niky, le due figlie di Silvia. La bambina di Melory si chiama Jolie…”.

Ilary Blasi infine conclude ironica più che mai: “A casa ho un cane, due gatti e delle capre, agli animali, invece, do i nomi delle persone”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/4/2022.