Ilary Blasi e Francesca Fagnani in vacanza insieme a Cortina: cosa bolle in pentola?

Ilary Blasi a Cortina d’Ampezzo trova un’amica speciale: Francesca Fagnani. In vacanza insieme, la 42enne e la 46enne si incontrano al ristorante la sera, poi si concedono lunghe camminate sulle Dolomiti. La conduttrice è nella famosa località di montagna col fidanzato Bastian Muller. Si suppone che la giornalista sia nello stesso luogo con Enrico Mentana, a cui è legata da anni. Sorridenti e in sintonia, le due si fanno vedere ‘vicine’ vicine’ nelle foto condivise sul social. Tutti si chiedono: cosa bolle in pentola?

La Fagnani tornerà presto al timone di Belve su Rai Due. La stagione della popolare trasmissione tv si annuncia scoppiettante. Il primo ospite dovrebbe essere Stefano De Martino, nuovamente, stando ai gossip, ai ferri corti con Belen. Non è però solo il presentatore a creare molta aspettativa sul programma in cui i famosi si mettono a nudo, sotto la raffica impietosa di domande di Francesca. Adesso i media, tutti, si augurano che seduta in studio ci possa essere la Blasi: sperano che in una clamorosa intervista decida finalmente di raccontare la sua verità sull’addio chiacchierato a Francesco Totti.

Ilary finora è rimasta con la bocca cucita, al contrario dell’ex marito, che al Corriere della Sera, immediatamente dopo il crack, disse la sua sulla rottura. In tanti avevano auspicato che la conduttrice svelasse ogni cosa a Verissimo, ma così non è stato. La vicinanza con la Fagnani, adesso, fa alzare le antenne a tutti. L’ex Letterina, però, al momento nicchia.

La Blasi posta lo scatto con Francesca e scrive semplicemente: “Oggi 20 chilometri grazie alla nostra super guida Francesca Fagnani”. La ‘nuova’ amica è raggiante al suo fianco. Le due non aggiungono una parola di più.