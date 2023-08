La 24enne nata a Genova esce allo scoperto con un calciatore, attaccante del Toro, 22enne

Molti la volevano vicina ad Antonino Spinalbese, ex di Belen, ma non è così

Molti la volevano vicina ad Antonino Spinalbese, ex di Belen, da cui ha avuto la figlia Luna Marì. I due, però, sono solo amici. Carolina Stramare presenta ufficialmente il suo nuovo fidanzato, lo fa condividendo una storia in cui appare insieme a lui per la prima volta. Anche il ragazzo resposta lo scatto. La 24enne nata a Genova esce allo scoperto con Pietro Pellegri, calciatore del Torino. Lui è un ex di una ‘figlia di’: Victorija Mihailovic, figlia del compianto Sinisa.

L'ex Miss Italia Carolina Stramare presenta ufficialmente il nuovo fidanzato, lui è l'ex di una 'figlia di': foto

L’ex Miss Italia si scatta un selfie davanti allo specchio con l’attaccante, scrive semplicemente: “Ciao”. Molto riservata, mette finalmente a tacere i gossip su Antonino, che andavano avanti da mesi.

La 24enne esce allo scoperto con Pietro Pellegri

Pietro, classe 2001, ha compiuto gli anni lo scorso marzo. In passato è stato legato a Victorija per ben due anni. I rumor su una sua possibile vicinanza con Carolina erano cominciati da alcuni giorni. Solo piccoli gesti, un “manchi”, scritto dal ragazzo per commentare uno scatto della Stramare, accompagnato da un cuore rosso. Adesso c’è la conferma.

Il 22enne è un attaccante del Torino: è stato fidanzato 2 anni con Victorija Mihajlovic

Il bomber del Toro, che ha esordito a 15 anni e 280 giorni in Serie A, conquistando così, insieme ad Amedeo Amadei, il record di esordiente più giovane della storia della Serie A, parrebbe aver vinto il derby con il bianconero Dusan Vlahovic, con cui Carolina ha avuto una relazione in passato. La showigirl, anche conduttrice ed ex concorrente di Pechino Express, però, tifa da quando è piccola Juve: chissà se lui riuscirà a farle cambiare squadra…