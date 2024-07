'L'immagine di famiglia infranta mi ha fatto stare troppo male': Simona Cavallari racconta il dolore per la separazione da Daniele Silvestri

L'attrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata

A farla soffrire molto è stata la separazione da Daniele Silvestri

Sempre molto riservata, l'attrice Simona Cavallari 53 anni, si è confessata in una lunga intervista a The Wom. Per la prima volta ha parlato del passato con Daniele Silvestri. Simona e il cantante sono stati legati per ben undici anni e hanno avuto due figli: Pablo Alberto, che oggi ha ventidue anni, e Santiago Ramon, che ne ha ventuno.

L'attrice ha parlato della separazione con il cantante

''Guardandola a ritroso, anche la mia separazione da Daniele avrebbe ad esempio potuto avere tempi un po’ più veloci ma mi ero aggrappata a quell’immagine di famiglia che, una volta infranta, mi ha anche fatto stare male, pure troppo - ha raccontato l'attrice - e ho avuto la sensazione che, quando Daniele se n’è andato, mi fosse stata portata via una parte di me. Avevamo dei conflitti, faticavo a gestire due figli nati a poca distanza l’uno dall’altro ma quella sensazione mi ha fatto star male. Se si potesse tornare indietro, me ne libererei prima, consapevole di come poi col tempo il nostro rapporto si è aggiustato trovando un suo equilibrio: quando ho qualche difficoltà, so che posso contare su di lui, nonostante come tutti gli uomini, a mio modesto giudizio, sia un po’ troppo dedito al lavoro''.

La Cavallari è rimasta in buoni rapporti anche con la ex suocera: ''Conservo anche un bellissimo rapporto con sua madre, che vedo spesso e ha un bellissimo legame con i miei figli. Non siamo certo la famiglia allargata che parte insieme per le vacanze ma so che posso contare su di lui e che ci vogliamo bene.''

L’attrice ha avuto il suo terzo figlio nel 2011: Levon Axel è nato dalla sua unione con l’ex compagno Roberto Libertini.