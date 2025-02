La 24enne mentre allatta Enea si fotografa il ventre ancora morbido: ha partorito lo scorso 30 novembre

“Ci tengo a condividerla per ricordare alle mamme dello sforzo a cui viene sottoposto il nostro corpo”

Non teme affatto di mostrare il suo ventre ancora morbido. Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la 'pancetta' a 3 mesi dal parto. Nelle IG Stories condivide lo scatto e scrive: “Mi ha regalato amore". La 24enne, compagna di Ultimo, ha partorito a New York lo scorso 30 novembre: è nato il suo piccolo Enea, figlio molto desiderato col cantautore 29enne.

Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la 'pancetta' a 3 mesi dal parto: "Mi ha regalato amore"

La figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo ama la sua “pancetta”, perché le ricorda il neonato che ora stringe tra le braccia e di cui non potrebbe più fare a meno. Adora il bimbo con tutta se stessa.

“Stasera mentre allattavo vedo la mia pancetta e ci tengo a condividerla per ricordare alle mamme dello sforzo a cui viene sottoposto il nostro corpo...", scrive Jacqueline.

La 24enne mentre allatta Enea si fotografa il ventre ancora morbido: ha partorito lo scorso 30 novembre

”A me la gravidanza ha regalato un amore per me stessa che forse prima mi mancava un po'. In più questa ciccia bedda mi mette carica per gli allenamenti ed è morbidosa... So ‘na donna di sostanza insomma”, aggiunge scanzonata e ironica come al solito. La ragazza ha ripreso ad allenarsi, ma senza alcuna fretta di avere risultati. Agevolata anche dalla giovanissima età, non ha problemi a ritrovare la forma top senza strafare. E’ contenta così.