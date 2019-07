Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé: un tatuaggio identico per suggellare l'amore

Jeremias Rodriguex e Soleil Sorgé si regalano un tatuaggio identico per suggellare il loro amore. I due lo svelano sul social, postando alcune foto e raccontando tutto nelle IG Stories.

Non c’è alcuna crisi tra i due. Dopo l’Isola dei Famosi il sentimento nato in Honduras continua e li porta pure alla convivenza. Prima, però, arriva il tatuaggio uguale che Soleil Sorgè commenta. “Same but different” (tradotto: “uguale ma diverso”) scrive, postando uno scatto in cui mostra il tattoo in comune con Jeremias Rodriguez, fatto dietro al collo.

Il tatuatore dà forma all’idea della bionda e disegna a mano il tatuaggio. Poi inizia prima con Soleil Sorgé e poi con Jeremias Rodriguez. I due, alla fine, lo mostrano ai fan sul social e ringraziano l’artista per l’incisione perfetta sulla loro pelle: gli piace tantissimo.

Kevin Lambruschi li ha resi soddisfatti. Il sugello del loro amore è bellissimo e la coppia è fiera di condividere il piccolo disegno stilizzato che li rappresenta così a fondo.

Ora la 25enne e il 30enne possono iniziare con il piede giusto la vita di coppia nel loro nido d’amore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/7/2019.