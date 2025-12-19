Angelina Jolie mostra le cicatrici a distanza di 12 anni dalla mastectomia preventiva, guarda

La diva 50enne sulla copertina di Time Francia fa vedere a tutti con orgoglio la sua scelta

Nel 2013, per via della mutazione genetica ereditaria Brca1, decise per l’intervento

“L’ho fatto per incoraggiare scelte informate”, dice. Angelina Jolie mostra le cicatrici a distanza di 12 anni dalla doppia mastectomia preventiva a cui si è sottoposta. La diva 50enne sulla copertina di Time Francia mostra con orgoglio la sua scelta, fatta nel 2013, quando, per via della mutazione genetica ereditaria Brca1, che la esponeva a un rischio molto altro di tumori mammari e ovarici, decise per l’intervento. Due anni dopo tolse pure le ovaie e le tube di Falloppio.

La diva 50enne nella foto in cover indossa un ampio maglione nero. Tiene la mano sinistra sul seno destro, svelando così i segni dell’operazione. “Condivido queste cicatrici con molte donne che amo. E mi emoziona sempre vedere altre donne condividere le loro - spiega - Ho voluto unirmi a loro, sapendo che Time France avrebbe diffuso informazioni sulla salute del seno, sulla prevenzione e sulla conoscenza del cancro al seno”.

Angelina dà un messaggio forte. La star di Hollywood vuole far capire a tutte quanto sia fondamentale la prevenzione. Parla con orgoglio della sua scelta, tra le migliori che abbia mai fatto. “La vita è più forte, il coraggio si condivide”, chiarisce.