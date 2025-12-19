Erano giorni che il gossip sulla nuova cicogna era nell’aria, ora ufficializza

L’ex campionessa di nuoto 37enne nella foto condivisa mostra il pancione

Erano giorni che il gossip sulla nuova cicogna era nell’aria, ora arriva la conferma. Federica Pellegrini sarà mamma bis: è incinta. Sul social annuncia la seconda gravidanza e rivela anche il genere del bebè: lei e il marito Matteo Giunta avranno un’altra femminuccia.

Federica Pellegrini mamma bis: sul social annuncia la seconda gravidanza e rivela il genere del bebè

L’ex campionessa di nuoto 37enne pubblica una foto in cui mostra il pancione in primissimo piano. Sopra ci sono teneramente poggiate le mani del 43enne a cui ha detto di sì il 27 agosto 2022 a Venezia e della loro piccolina, Matilde, venuta al mondo il 3 gennaio 2024.

La 37enne e il marito Matteo Giunta, 43 anni, avranno un'altra femminuccia

“‘Piovono Polpette’ - scrive ironicamente la sportiva - Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo piccolina…”. E’ felicissima e scaccia via i pensieri che le mettono ansia. Al Corriere della Sera recentemente ha detto: “La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi”.

L'ex campionessa di nuoto è già madre di Matilde, nata il 3 gennaio 2024

Federica ha anche parlato del cesareo d’urgenza, reso necessario per la nascita di Matilde, e del baby blues, di cui è caduta vittima per un paio di mesi dopo il parto. E’ tutto risolto e si prepara ad accogliere la secondogenita, arrivata, come sottolinea, “inaspettata” e proprio per questo un vero dono.