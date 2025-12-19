Federica Pellegrini mamma bis: sul social annuncia la seconda gravidanza e rivela il genere del bebè

Carla Giuni
19 Dicembre 2025
2,114
0
Condivisioni
  • Erano giorni che il gossip sulla nuova cicogna era nell’aria, ora ufficializza
  • L’ex campionessa di nuoto 37enne nella foto condivisa mostra il pancione

Erano giorni che il gossip sulla nuova cicogna era nell’aria, ora arriva la conferma. Federica Pellegrini sarà mamma bis: è incinta. Sul social annuncia la seconda gravidanza e rivela anche il genere del bebè: lei e il marito Matteo Giunta avranno un’altra femminuccia.

Federica Pellegrini mamma bis: sul social annuncia la seconda gravidanza e rivela il genere del bebè

L’ex campionessa di nuoto 37enne pubblica una foto in cui mostra il pancione in primissimo piano. Sopra ci sono teneramente poggiate le mani del 43enne a cui ha detto di sì il 27 agosto 2022 a Venezia e della loro piccolina, Matilde, venuta al mondo il 3 gennaio 2024.

La 37enne e il marito Matteo Giunta, 43 anni, avranno un'altra femminuccia

“‘Piovono Polpette’ - scrive ironicamente la sportiva - Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo piccolina…. E’ felicissima e scaccia via i pensieri che le mettono ansia. Al Corriere della Sera recentemente ha detto: “La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto. Non sempre facile, anche tra di noi”.

L'ex campionessa di nuoto è già madre di Matilde, nata il 3 gennaio 2024

Federica ha anche parlato del cesareo d’urgenza, reso necessario per la nascita di Matilde, e del baby blues, di cui è caduta vittima per un paio di mesi dopo il parto. E’ tutto risolto e si prepara ad accogliere la secondogenita, arrivata, come sottolinea, “inaspettata” e proprio per questo un vero dono.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.