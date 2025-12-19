Selvaggia Lucarelli querela Mario Adinolfi che l’aveva duramente attaccata: ecco cosa è successo tra i due

Il 54enne pubblica sui social la lettera ricevuta dal legale della scrittrice e blogger 51enne

“In meno di quattro ore mi ha fatto già scrivere dall’avvocato annunciando querela”

Selvaggia Lucarelli non fa sconti. Querela Mario Adinolfi che l’aveva duramente attaccata. Il 54enne pubblica sui social la lettera ricevuta dal legale della scrittrice e blogger 51enne e sottolinea: “In meno di quattro ore mi ha fatto già scrivere dall’avvocato annunciando querela”.

Adinolfi si era scagliato contro Selvaggia che nella sua newsletter aveva duramente criticato il ‘metodo Fabrizio Corona' in merito alla vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. “Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio' gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo”, aveva fatto sapere Mario via web.

"Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. Almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti”, aveva aggiunto, facendo riferimento al caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano Giovanna Pedretti.

Immediata è partita la querela. La Lucarelli ha subito dato mandato al suo avvocato di occuparsi della questione. Mario condivide la lettera gli è arrivata e contrattacca: “Interessante evoluzione del Lucarelli pensiero. Colei che contesta le lettere degli avvocati che annunciano querela inviate a chi insulta sui social, per una critica che ho espresso verso di lei in meno di quattro ore mi ha fatto già scrivere dall’avvocato annunciando querela”.

“Un po’ come quando rimprovera a Fabrizio Corona di esporre le persone al pubblico ludibrio, dimenticando di essere diventata Selvaggia Lucarelli solo perché ha esposto le persone al pubblico ludibrio - precisa ancora l’ex naufrago dell’Isola - Insomma, lei fa ciò che agli altri rimprovera. Mantengo il punto e dimostrerò a colei che pensa di potersi ergere a giudice di tutto e di tutti come fossimo in una infinita puntata di Ballando, che i due pesi e le due misure sono intellettualmente disonesti e il diritto di critica può valere persino contro di lei”.