Anita Mazzotta vince il Grande Fratello: la ragazza ha affrontato nella Casa la morte improvvisa della mamma

Una finalissima abbastanza scontata e senza sorprese dell’ultim’ora. Anita Mazzotta vince il Grande Fratello conquistando il montepremi di 110mila euro: la ragazza ha affrontato nella Casa la morte improvvisa della mamma malata di tumore, il suo percorso ha commosso molti che l’hanno premiata.

La ragazza ha battuto al televoto Jonas Pepe, solo terzo, e Giulia Soponariu, seconda classificata. Simona Ventura ha annunciato il verdetto in studio, la 26enne nata a Brindisi ha gioito ed è stata abbracciata da tutti i concorrenti suoi rivali che l’hanno abbracciata con grande calore.

A ottobre scorso Anita è stata devastata dal grave lutto. E’ uscita dalla Casa, per viverlo con discrezione, ma po ha deciso di rientrare in gioco, conquistando il pubblico che la osservava davanti allo schermo. “Sono stati giorni difficili, ci tenevo che i miei compagni sapessero quello che è successo. Sono di nuovo qui per volontà sua e per volontà mia”, aveva detto.

A coinvolgere i telespettatori è stata pure la storia d’amore che ha avvicinato la piecer che ora vive a Milano a Jonas Pepe. I due, pur discutendo negli ultimi giorni, sono molto uniti. Nel corso della semifinale, la Mazzotta ha rifiutato che le leggessero la lettera del padre biologico. “Mio padre non c’è stato per 26 anni. Si è fatto vivo solo quando ha saputo quello che è successo e mi ha detto che è orgoglioso di me. Io oggi sono orgogliosa di me per come sono cresciuta senza di lui”, ha spiegato.

“Io un papà ce l’ho, è Vincent (il compagno della mamma, ndr). Non è biologico, ma mi ha cresciuta. La lettera me la poteva mandare prima, me la potrà mandare dopo. Una figlia ti ricordi di averla sempre. Aprire questa lettera per 20 secondi di gloria non mi va”, ha aggiunto. Poi ha chiarito: “L’ho cercato, gli ho chiesto aiuto e mi ha detto no. Oggi sono io a rifiutare lui. Magari un giorno parleremo, ma non qui. Qui è troppo facile. Fuori c’è la vita vera e i veri problemi”.