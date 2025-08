L'ex Ken Umano Jessica Alves in vacanza a Capri col nuovo fidanzato tedesco: guarda

La 42enne, ex Rodrigo, si fa vedere con l’uomo che le ha rubato il cuore: lui si chiama Schatz

I due si stanno godendo una romantica vacanza sull’isola dell’amore

Lo presenta ufficialmente sui social, nelle sue IG Stories. L'ex Ken Umano Jessica Alves è in vacanza a Capri col nuovo fidanzato tedesco: condivide foto e video sul social. Lui si chiama Schatz, sembrerebbe l’uomo che le ha rubato il cuore e che le manda bigliettini, conditi da regali preziosi, dolcissimi. Ha appena ricevuto un anello con brillante da lui!

Jessica è raggiante sull’isola dell’amore insieme al compagno. Si gode escursioni a bordo del motoscafo con l'uomo, che pare non perderla di vista un attimo. La 42enne, ex Rodrigo, ha dichiarato di essere diventata donna nel 2022, dopo un percorso di transizione molto, molto lungo. Ha espresso il desiderio di essere riconosciuta come donna e di essere chiamata Jessica, sottolineando che i suoi sentimenti e desideri come essere umano dovrebbero essere rispettati.

I due si stanno godendo una romantica vacanza sull’isola dell’amore: lui le ha regalato l'anello con brillante

Si è sottoposta a novanta interventi, spendendo oltre un milione di sterline. A Le Iene a gennaio 2023 aveva detto: “Ero stanca di essere quella persona, io volevo essere Jessica, Dio è stato molto buono con me. Durante tutto il processo di decisione e di cambiamento è sempre stato con me. Ho fatto questa transizione per essere la donna che sono oggi. Se fossi nata donna, sarebbe stata più facile la vita, ma beata me che ho avuto due vite: una vita da maschio e adesso una vita da donna. La vita mi ha regalato un'altra possibilità. Una rinascita. Essere donna è una cosa bella, è molto romantica, mi piace tutto: i capelli, i trucchi, il profumo, i vestiti. Io ho imparato a conoscere il mio corpo".