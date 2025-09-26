Il primo intervento nel 2021, a 25 anni le labbra: ora la vincitrice del GF si piace

I genitori sono stati molto critici con la 38enne, ex cantante dei Gazosa, ma adesso…

Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, vincitrice dell’ultima edizione del GF, a La Volta Buona parla degli interventi estetici a cui si è sottoposta. Sui ritocchini fatti la 38enne viene gelata in chiusura dalla mamma che sottolinea: “Almeno io non mi sono fatta niente...”. Il siparietto diverte Caterina Balivo e il pubblico.

"Almeno io non mi sono rifatta niente": Jessica Morlacchi gelata dalla mamma in tv sui ritocchini fatti

“Mi piaccio, quindi non devo fare nessun altro intervento”, svela la Morlacchi. Poi racconta “Il primo intervento l’ho fatto nel 2021 al naso, non è andata come speravo”. La conduttrice le domanda il motivo per cui ha preso questa decisione, lei replica: "Quando vinsi con i Gazosa Sanremo, uno mi disse: 'Sei una bella nasona'. Io mi ricordo benissimo questo episodio, anche perché da lì iniziarono a dirmi 'nasona' per scherzare. Poi diventò il mio complesso e poi dopo anni, nel 2021, ho deciso si operarmi".

“Non è andata come volevo - prosegue Jessica - io mi sono affidata a una persona molto giovane e questo a volte può portare a risultati diversi. Forse anche per i prezzi lo scelsi, ma se potessi tornare indietro cambierei e sceglierei altro, anche se ovviamente ha un altro prezzo”.

I cambiamenti della 38enne nel corso degli anni grazie alla chirurgia estetica

L’artista ha ritoccato anche le labbra: “Le ho fatte quando avevo 25 anni, sono tornata a casa e mio padre, in lacrime, mi disse una cosa che non mi scorderò: 'Ora ti vedo bene dentro una di quelle auto, così adesso siete tutte uguali. Non c'era peggior cosa che tu potessi fare', adesso però mi dice 'hai fatto bene perché vedo che sei felice'”.

Lei parla dei genitori, la Balivo a sorpresa ha organizzato un collegamento proprio con loro. Prima parte un videomessaggio registrato dal padre della Morlacchi. "Io sono contento che ti sei rifatta il naso, le labbra, perché sei più felice, ma ricordati sempre che il problema non è il naso è il carattere. Io ti saluto e ti mando un bacio, ciao Jessichina!”, dice l’uomo.

Jessica osserva la madre e il padre in collegamento da casa. “Mamma ma ti sei fatta i capelli?”, esclama divertita. "Eh beh, andavo in televisione... Almeno i capelli, io non mi sono rifatta niente... Almeno i capelli", ribatte la signora con ironia. Tutti ridono.