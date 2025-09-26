''Mi viene da piangere'': Clio MakeUp va a prendere il gattino che ha salvato e si commuove

La 42enne si è trasferita in un appartamento a Milano e ora ha preso un gatto

Lo ha salvato da un gattile ed è andata a prenderlo di mattina presto

Quando gliel’hanno consegnato si è commossa

Al gattino è stato dato un nome molto particolare

Clio MakeUp si è commossa per l’arrivo nella sua vita di un nuovo amico a quattro zampe.

L’imprenditrice nel campo del make-up e volto social, 42 anni, ha infatti accolto nel suo nuovo appartamento, dove si è trasferita dopo la separazione, un gattino.

Non lo ha acquistato, ma lo ha adottato da un gattile, e il micio è arrivato con una staffetta a Milano.

Clio Zammatteo, 42 anni, va a prendere il suo gattino alla staffetta

Ha pubblicato sul social una clip in cui appare mentre va a prenderlo all’appuntamento, di mattina presto. Ha così svelato il particolare nome dato al felino.

“Non ci credo ancora, finalmente Cocco Biscotto Giulio Cesare è arrivato a casa. Qui vi faccio vedere quando siamo andate a prenderlo! Quanto è carino?!”, ha scritto.

L'imprenditrice nel settore makeup commossa al primo incontro col gattino

Nel video aggiunge: “Non ho dormito tutta la notte perché ho seguito la staffetta”.

Con lei c’è la figlia più piccola Joy, 5 anni, ma non la più grande Grace, 8.

“Mi vien da piangere”, ammette con gli occhi lucidi. L’emozione è tanta.

Occhi lucidi mentre conosce Cocco Biscotto

Poi prende il trasportino in mano per la prima volta, guarda dentro, c’è il piccolo Cocco Biscotto, e si commuove.

Clio Zammatteo, questo il suo vero nome, si è trasferita in Italia da New York dopo l’inizio della pandemia, nel 2020, con tutta la famiglia.

Negli ultimi tempi ha attraversato molti cambiamenti. Lo scorso anno ha annunciato la separazione dal marito Claudio Midolo dopo ben 16 anni di matrimonio.