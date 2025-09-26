Il 51enne a La Volta Buona risponde alla domanda ‘verità’ di Caterina Balivo

L’ex tronista parla anche della malattia autoimmune di cui è vittima: “Credevano stessi fingendo”

Caterina Balivo desidera sapere la verità e glielo chiede col sorriso a La Volta Buona. Costantino Vitagliano si è sottoposto a ritocchini e chirurgia estetica? Il 51enne non ha problemi a replicare alla conduttrice e in tv sottolinea: “Io sono tutto naturale”.

Costantino Vitagliano si è sottoposto a ritocchini e chirurgia estetica? Le sue parole in tv

“Mai fatto il botox. Io mi alleno e mangio bene. Non mi interessa ritoccarmi: io sono tutto naturale”, precisa l’ex tronista di Uomini e Donne. "Mi piace ciò che vedo nello specchio tutte le mattine. Non penso di aver bisogno della chirurgia, a me piace vedermi la rughetta quando rido”, aggiunge. Poi critica chi abusa coi ritocchini: “Vedo che le persone che fanno uso di queste cose cambiano espressione, cambiano proprio esteticamente... A me non interessa”.

Costantino torna sulla malattia autoimmune che l’ha colpito e per cui ha perso 30 chili. Ora ne ha recuperati 20. “Dovrò curarmi per tutta la vita ma ci sono delle belle novità. Ho tolto il cortisone, prima ne prendevo un grammo al giorno. Mi cambiava parecchio l'umore, adesso faccio solo poche iniezioni al mese. Questo mi sta aiutando ad avere prospettive diverse sulla mia vita anche perché quando mi sono ammalato vedevo tutto nero”, svela.

Il 51enne a La Volta Buona risponde alla domanda ‘verità’ di Caterina Balivo . L’ex tronista parla anche della malattia autoimmune di cui è vittima: “Credevano stessi fingendo”

Vitagliano racconta: "Sono stato circa 40 giorni in ospedale per capire cosa avessi, quando sono tornato a casa ero un'altra persona. Non ero più io. Quando sono stato ricoverato d'urgenza è accaduto perché la mia aorta addominale era diventata circa a 36cm. Mi hanno ricoverato d'urgenza, perché se la massa attorno esplodeva rischiavo di morire in pochissimi secondi”.

"Grazie alla terapia sono sotto controllo e tutto procede bene, la stiamo tenendo a bada”, annuncia Kosta. Poi punta il dito contro alcuni messaggi ricevuti: “Mi hanno accusato di venire in tv e fare finta di stare male, come se io avessi mentito, perché se stavo male dovevo stare in ospedale. Mi hanno criticato perché ho raccontato la mia malattia, anche in tv, mi hanno criticato perché per loro non erano vere. Il mondo social è un mondo malato, ci sono persone che vivono per criticare gli altri. Capitava anche prima, ma non mi importava. Oggi fa male. Blocco tantissimi utenti che mi criticano".