"Ho ritrovato appetito e desiderio": Vittorio Sgarbi annuncia le nozze e replica alla figlia Evelina

In tribunale, la prima udienza è fissata per il 28 ottobre prossimo, darà battaglia alla figlia Evelina che ha richiesto, tramite il suo legale, un amministratore di sostegno per lui. Vittorio Sgarbi dice di essersi ripreso dopo il lungo ricovero a causa della depressione. “Ho ritrovato appetito e desiderio”, confessa a La Repubblica. Il critico d’arte 73enne annuncia le nozze con Sabrina Colle, sua compagna dal 1997.

“Lentamente mi sto riprendendo, la mia medicina è stata soprattutto Sabrina che con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel. Ora sono a Viareggio con lei, a casa di un’amica. Anzi volete sapere una cosa? Sabrina ed io ci sposiamo. Subito, appena possibile”, rivela Sgarbi. E sulle sue condizioni di salute aggiunge: “Ho ritrovato l’appetito e il desiderio. In questi mesi non ho mai avuto paura di morire, anzi vi dico che vorrei tornare pure a far politica”.

Su Evelina Vittorio assicura di averla sempre sostenuta economicamente, poi però sottolinea: “Forse non le basta, vuole di più”. In aula Vittorio sa già che le dirà: “Beh, le chiederò se vuole per caso un’altra borsa di Dior oppure qualche altra suppellettile in regalo”. Fa riferimento a una lite con la figlia: “Mi arrabbiai molto con lei perché aveva rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip, rinunciando a 100 mila euro. Con quel cachet avrebbe potuto permettersela, la borsa, non pretenderla da me”. Lui poi le comprò la borsa da 2.800 euro. “Evelina è esosa, l’ho sempre detto, preferisce prendere scorciatoie anziché darsi da fare seriamente. Anche questa cosa dell’amministratore di sostegno…”, precisa ancora.