La gieffina vip Jessica Selassié nel 2017 si vantava a 'Riccanza': 'Spendo 100mila euro al mese’

Jessica Selassiè, gieffina vip, la maggiore tra le sorelle principesse, rimasta nella Casa insieme alla Lulù, 23 anni, la più piccolina, nel 2017 a Riccanza si vantava: “Spendo 100mila euro al mese”.

La 27enne nel reality targato MTV in un video si faceva vedere in auto accompagnata dall’autista e spensierata durante l'aperitivo con le amiche. “Sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia, quindi sono una principessa”, sottolineava.

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò - precisava ancora Jessica - Molto più comodo avere l’autista che ti aspetta quando fai shopping, così se hai i tacchi non ti fanno male neanche i piedi”.

All’epoca si dichiarava single: “Non c’è il principe, ma io aspetto, eh!”. Poi rivelava: “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno…”.

Jessica a Riccanza 2 faceva la sfrontata, mentre al GF Vip ha sempre mantenuto un profilo molto basso, nonostante abbia sempre fatto notare la sua carica nobiliare. Nella Casa a Signorini ha anche confessato in lacrime un passato difficile, quando i genitori hanno avuto difficoltà economiche e a stento riuscivano a mantenere lei e il resto della famiglia. Forse nei racconti passati un po’ di verità romanzata e ‘aumentata’ c’è. Oggi sembrerebbe essere assai diversa da il video in cui si presenta che risale solo a quattro anni fa…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/12/2021.