Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, a soli 19 anni presenta il suo primo libro tra i grattacieli di Milano: guarda

Jolanda Renga è fiera, come lo sono i sui genitori. La figlia primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, a soli 19 anni presenta il suo primo libro tra i grattacieli di Milano. A La Feltrinelli di piazza Gae Aulenti parla di “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”, edito da ElectaYoung. Con lei dialoga Francesco Centorame che vuole saperne di più della storia che ha raccontato.

Il romanzo parla di Giaele, una ragazza con le difficoltà che hanno tutte di diventare grande. La protagonista inizia la scalata del suo cuore sperando di arrivare in cima per imparare, prima di chiunque altro, ad amare se stessa. LaBigotta, nome d'arte della tattoo artist Anna Neudecker, ha disegnato la copertina. “La mia preferita – scrive Jolanda Renga con riferimento all'artista sul social – e magari di ricorda qualcosa”. Fa riferimento a un suo tatuaggio probabilmente.

Jolanda si apre davanti a chi è arrivato lì per ascoltarla. E’ intensa, disinvolta, esaustiva. Tra il pubblico c’è Filippo Carrante, il suo fidanzato, orgoglioso come non mai.

Nei giorni scorsi aveva annunciato l’uscita del suo volume. “Non mi sembra vero – aveva detto danda, questo il soprannome con cui la chiamano gli amici – Scrivere un libro è da sempre il mio sogno più grande, e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole. Posso solo ringraziare i miei amici per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso. E grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia, pagina dopo pagina”.