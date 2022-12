Una vita in vacanza per Kevin Prince Boateng e la terza moglie Valentina Fradegrada: i due alle Maldive, foto

Il calciatore 35enne e l’influencer 31enne sono nuovamente al caldo

I due alloggiano in un resort extralusso e si divertono un mondo

Kevin Prince Boateng e la sua terza moglie, Valentina Fradegrada, vivono una vita appassionata quasi sempre in vacanza. I due, che già lo scorso ottobre si erano regalati un meraviglioso viaggio ai tropici, si stanno godendo giorni di relax da piccioncini alle Maldive. Alloggiano in un mega bungalow con piscina, direttamente sul mare, in un lussuoso resort e sull’isola si divertono un mondo.

Una vita in vacanza per Kevin Prince Boateng e la terza moglie Valentina Fradegrada: i due alle Maldive

Il calciatore 35enne, ex marito di Melissa Satta, padre di Jermaine Prince, avuto dalla prima consorte Jenny, e di Maddox, nato nel 2014 dall’amore con l’ex velina da cui si è definitivamente separato nel 2020, e l’influencer 31enne sono affiatatissimi insieme.

Sul social condividono foto e video che li immortalano durante il soggiorno nell’isola dell’atollo nell’Oceano Indiano.

Sul social condividono molto della loro ennesima luna di miele

Boateng e Valentina, insieme dal 2012, diventati marito e moglie l’11 giugno 2022, assaporano l’ebrezza dell’ennesima luna di miele. I fan sul social li riempiono di ‘like’. Lo sportivo ora gioca nell’Herta Berlino, ma col campionato fermo per il Mondiale in Quatar, è potuto volare via. Questo sarà il suo ultimo anno in campo: ha già annunciato il ritiro dal calcio a fine stagione, quando avrà solo 36 anni.