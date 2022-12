Alfonso Signorini tra una puntata e l'altra del GF Vip trova il tempo di lanciarsi sulle piste da sci di Cortina: foto

Il conduttore 58enne si gode il relax ad alta quota sulle Dolomiti

Alfonso Signorini, impegnatissimo in tv con il suo reality show anche durante le prossime festività, tra una puntata e l’altra del GF Vip trova il tempo di andare in montagna e lanciarsi sulle piste da sci di Cortina d’Ampezzo. Il conduttore e giornalista 58enne, direttore di Chi, si gode il relax ad alta quota, nella famosa località assapora la tranquillità e si ricarica nel suo ‘buen retiro’, la mega casa di cui è proprietario.

Alfonso è partito per Cortina subito dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella di lunedì 12 dicembre. Il giorno seguente ha subito condiviso sul suo account Instagram un selfie che lo ritrae circondato dalla neve.

Signorini in un’altra foto pubblicata si fa vedere con la tuta in pista: sciare lo appassiona. Ama la montagna anche d’estate: adora il trekking, camminare in mezzo alla natura gli regala felicità. A Cortina ha un’abitazione composta da sette stanze e due magazzini, il cui valore varierebbe tra 1,4 e 1,7 milioni di euro. E’ anche proprietario di due garage.

Purtroppo la vacanza sarà breve, il presentatore sabato 17 dicembre sarà di nuovo in onda col GF Vip dallo studio di Roma, a Cinecittà. Ma ‘staccare’ anche per soli pochi giorni gli dà le energie giuste per continuare: la finale del reality è prevista per aprile 2023.