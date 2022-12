Harry bullizzato dal fratello William? Nuove pesantissime accuse: ''Mi ha urlato contro davanti a nonna Elisabetta''

Il Principe Harry ha fatto nuove pesantissime rivelazioni sul comportamento del fratello William

I nuovi episodi del documentario Netflix ‘Harry e Meghan’ stanno terremotando Buckingham Palace

Le accuse mosse dal Principe Harry nei confronti del Principe William nei nuovi episodi del documentario Netflix ‘Harry e Meghan’ sono davvero fortissime. A quanto si apprende il 38enne accusa il fratello maggiore di aver addirittura “bullizzato” lui e Meghan spingendoli ad allontanarsi dalla famiglia reale inglese. Ma vediamo cosa ha detto.

Harry e Meghan sono stati bullizzati dal Principe William? Le pesanti accuse nel documentario Netflix

Harry ha raccontato che durante un incontro organizzato d’urgenza nel gennaio 2020 per affrontare il tema del suo possibile trasferimento in America e dell’uscita dal gruppo di membri attivi della Royal Family si è trasformato in uno scontro accesissimo durante il quale William gli avrebbe “urlato e gridato” addosso, alla presenza ovviamente dell’anziana nonna, la Regina Elisabetta. Sua moglie Meghan “era stata deliberatamente non invitata”.

Ha fatto sapere: “E’ stato terrificante vedere mio fratello urlare e gridare contro di me e mio padre sostenere cose assolutamente false, mentre mia nonna sedeva lì in silenzio assorbendo tutto”.

Dopo quell’incontro il Palazzo Reale diramò un comunicato stampa per smentire un articolo di giornale in cui si parlava di una faida tra Harry e William. Era stata aggiunta anche la firma dello stesso Harry. Peccato che nessuno gli avesse chiesto il permesso.

Il 38enne ha raccontato: “Quando sono salito in macchina dopo il meeting ho saputo che era stato diffuso un comunicato stampa congiunto a nome mio e di mio fratello in cui si smentiva la notizia secondo cui lui ci avrebbe bullizzato”. Ha continuato: “Non potevo crederci, nessuno mi aveva chiesto il permesso di mettere il mio nome in quel comunicato. Ho chiamato Meghan e gliel’ho detto, lei è scoppiata a piangere perché nell’arco di quattro ore erano stati capaci di mentire per proteggere mio fratello mentre per tre anni non avevano detto la verità per proteggere noi”. “A quel punto non c’erano più opzioni. Mi sono detto: ‘Dobbiamo andarcene di qui il prima possibile’”, ha chiosato.

La coppia oggi vive felicemente insieme ai figli Archie, 3 anni, e Lilibet, 1, in California

Insomma Harry dice che la smentita degli atti di “bullismo” erano falsi. Questo “bullismo” da parte di William, sembra di capire, ci sarebbe quindi stato. Le famose “grida e urla” davanti alla Regina. Un’accusa fortissima che per ora ha trovato il silenzio da parte di William. Da Buckingham Palace si sono infatti rifiutati di commentare nonostante le tante telefonate di giornalisti provenienti da tutto il mondo. E in molti si chiedono se Harry sarà invitato all’incoronazione del padre il prossimo anno.

Dopo la morte della Regina Elisabetta e lo scandalo orribile che ha coinvolto l'amato figlio Andrea, fratello di Re Carlo, l’istituzione monarchica in Inghilterra è sempre più scricchiolante. Con l’economia del Paese in ginocchio a causa di Brexit (la maggioranza degli elettori è pentita della disastrosa scelta) e gli scioperi che stanno bloccando addirittura gli ospedali, i sudditi non sembrano più disposti a pagare le tasse per sostenere il lussuoso stile di vita della Royal Family. Mentre il prezzo del cibo, ora che il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea (e sono quindi state erette barriere alle merci in ingresso dal continente) è schizzato alle stelle, molti britannici devono scegliere se riscaldare casa durante il gelido inverno o mettere qualcosa da mangiare in tavola.