Michelle Hunziker mostra come protegge i seni durante gli allenamenti di arti marziali: foto

La showgirl 45enne pratica con successo il Karate Kyokushinkai, detto anche Kyokushin Karate

A maggio scorso la svizzera è diventata cintura blu

Michelle Hunziker è ormai pazza del Karate Kyokushinkai, detto anche Kyokushin Karate, che pratica da mesi con grande successo. Lo scorso maggio ha conquistato addirittura la cintura blu, due cinture e mezzo più in alto rispetto a quella per la quale era andata a fare l’esame, dopo ben sei ore consecutive di stage. Sul social si fa vedere spesso quando ‘combatte’, ora nelle sue storie mostra pure come protegge i seni durante gli allenamenti di arti marziali.

Michelle Hunziker mostra come protegge i seni durante gli allenamenti di arti marziali

La svizzera 45enne sprona le sue fan a dedicarsi a questa disciplina come fa lei e, probabilmente per tranquillizzarle, si scopre davanti allo specchio: sotto il kimono ha le conchiglie paraseno, così da evitare si farsi male durante i colpi che potrebbe prendere. In queste discipline di autodifesa un piccolo incidente può sempre accadere.

Michelle alza le braccia e indurisce i muscoli mentre si fotografa e scrive: “Finito allenamento. Come vedete le ‘ragazze’ sono sempre protette”.

La showgirl 45enne pratica con successo il Karate Kyokushinkai, detto anche Kyokushin Karate

Il Kyokushin Karate è uno stile di combattimento fondato dal maestro Masutatsu Oyama nel 1961: è basato su un allenamento rigoroso che prevede il contatto pieno, con colpi concessi su ogni parte del corpo tranne il viso.