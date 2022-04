Laura Barriales spiega perché vive in Svizzera: 'E' l'unico posto in Europa dove...'

Laura Barriales preferisce essere una moglie e una madre quasi a tempo pieno. In tv solo piccole apparizioni. E’ dal 2017, quando ha partecipato come concorrente a Celebrity Masterchef, che non la si vede più stabilmente in un programma. La spagnola 39enne, sposata con l’imprenditore ticinese Fabio Cattaneo e mamma di Melania, 3 anni, e Romeo, quasi uno, a Diva e Donna spiega perché vive in Svizzera, a Lugano.

In Svizzera la Barriales si sente molto più sicura che in Italia o in altri luoghi nel mondo. “Non ho paura di girare in monopattino con mia figlia, a volte lascio il passeggino in un angolo della strada e poi lo ritrovo lì. Non mi capita in nessuna altra parte d’Europa”, rivela la mora.

Non rimpiange affatto il suo ‘isolamento’ dal mondo dello showbiz. Laura Barriales si sente una donna appagata nell’occuparsi principalmente della famiglia con cui ha trovato stabilità anche da punto di vista psicologico, in passato ha sofferto di solitudine. Non ha intenzione di accettare le proposte arrivate per entrare nel cast di un reality show: forte tornerà in televisione quando i figli saranno un po’ più grandi e quindi maggiormente autosufficienti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.