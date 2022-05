Laura Freddi compie 50 anni: 'Mi sono sentita donna solo dopo aver avuto mia figlia’

Laura Freddi è raggiante, i 50 anni non la spaventano affatto. Ieri, 19 maggio, ha spento le candeline con accanto la sua Ginevra, 4 anni compiuti lo scorso 3 gennaio. A Gente l’ex ragazza di Non è la Rai confida: “Mi sono sentita donna solo dopo aver avuto mia figlia”. Il suo desiderio più grande col compagno Leonardo D’Amico era diventare mamma.

“Per me i 50 anni rappresentano una rinascita, fatta di slancio ed entusiasmo verso ciò che sarà. E' il traguardo cui ambivo da quando ero bambina e non vedevo l’ora di crescere”, spiega Laura. E aggiunge: “Ho una famiglia solida, un lavoro vario che amo, un uomo al mio fianco con il quale fare progetti. E, soprattutto, quando pensavo fosse tardi, la vita ha esaudito il mio desiderio più grande: diventare mamma”.

La figlia è nata nel 2018, quando lei aveva più di 45 anni. “Solo dopo aver avuto mia figlia mi sono sentita donna, - svela l’ex fidanzata di Paolo Bonolis - prima avevo ancora la leggerezza, l’impulsività e la spensieratezza di una ragazza. Ginevra mi ha cambiato nella visione del mondo, che oggi mi appare più colorato, più vivace. Mi ha infuso energia, forza, mi ha resa più sensibile, più riflessiva, ma mi ha anche fatto scoprire mille piccole e grandi paure che prima non contemplavo. Io e Leonardo, il mio compagno, siamo pazzi di lei”.

Laura Freddi ora pensa al matrimonio: “Ci pensiamo, ne parliamo e accadrà. A dire il vero saremmo già dovuti essere marito e moglie, ma la pandemia ha stoppato le nostre migliori intenzioni. Ci piacerebbe sposarci in chiesa, in un clima sereno, con la bimba che ci porta le fedi, e poi organizzare una grande festa con parenti e amici. Ginevra ci tiene molto, spesso chiede al padre: ‘Ma tu ti sposi con mamma, vero?’. Ci ha sentiti parlare dell’argomento, ma vedendo che nulla per ora si è concretizzato, si informa”.

I fiori d’arancio li vuole diversi dai primi con Claudio Casavecchia celebrati nel 2006, con cui è finita dopo soli due anni. “Sono state celebrate con rito civile e sono state sontuose, quasi principesche. La fine di quel legame per me è stato un fallimento, ma ho capito che nella vita tutto serve a crescere, a maturare, a conoscere se stessi nel profondo. Con Leonardo mi piacerebbe fossero nozze più intime, genuine, per sempre “, chiarisce la showgirl.

Leonardo, fisioterapista conosciuto nell’ambito sportivo, è un uomo solido: “Abbiamo iniziato a frequentarci come amici, tra noi non è stato il classico colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti pian piano, scoprendo molti punti in comune, primo su tutti il desiderio di diventare genitori, seppure non fossimo più giovincelli. Quando abbiamo scoperto che, in modo naturale, senza accanimento, una nuova vita stava crescendo tra di noi, ci siamo sentiti più uniti che mai. Io ho pregato tanto per avere un figlio, ho lottato, mi sono sottoposta a un intervento chirurgico per curare una lieve endometriosi. Capisci perché oggi questa piccolina è al centro di tutto?”.

Laura è una mamma “chioccia, apprensiva, accudente, ansiosetta. Super paziente, ma questo lo sono sempre stata”. Ginevra è il suo mondo. Lei se si guarda allo specchio si piace: “Mi guardo distrattamente, non sono vanitosa. Anche se trovo sempre mille difetti, mi piaccio e questo aiuta l’autostima. Non mi sono mai vista bellissima, non mi sono mai soffermata troppo sull’aspetto esteriore. Ho sempre cercato di andare oltre, di cercare dentro di me e coltivare la bellezza interiore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.