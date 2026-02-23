Alessandra Mastronardi festeggia 40 anni a Roma col nuovo fidanzato: le immagini della festa

L’attrice non svela nulla del party, ci pensa la sorella Gabriella, più giovane di lei di 5 anni

L’ex protagonista de I Cesaroni sceglie un abito nero lungo per celebrare la cifra tonda

Solitamente riservata, amante della privacy assoluta, non condivide nulla del suo compleanno. Si è limitata a repostare gli auguri arrivati via social dagli amici nel giorno speciale, il 18 febbraio. Ci pensa, però, la sorella minore, Gabriella, più giovane di lei di cinque anni, a svelare su Instagram la festa, organizzata nel weekend a Roma. Alessandra Mastronardi festeggia 40 anni e lo fa con un party per pochi intimi nel lussuoso Hotel St. Regis, uno dei 5 stelle più iconici in centro, l’albergo preferito dai divi hollywoodiani situato nel cuore della Capitale. Non è sola: sul social arriva la foto del bacio col nuovo fidanzato.

Alessandra Mastronardi festeggia 40 anni a Roma col nuovo fidanzato

Gabriella, nata il 13 agosto 1991, si fa vedere nel sala dell’hotel col marito Fabio Biasin. La giornalista che opera nell’ufficio stampa del gruppo Mediaset a Milano, sposata con Fabio Biasin, editorialista per Tuttomercatoweb, portale di informazione calcistica in Italia, opinionista a Pressing e scrittore, è entusiasta della festa di Alessandra. Ci sono anche i loro genitori, Luigi Mastronardi e Rosaria De Luca: pure loro applaudono la primogenita che raggiunge la cifra tonda.

L’attrice non svela nulla del party, ci pensa la sorella Gabriella, più giovane di lei di 5 anni

L’ex protagonista de I Cesaroni sceglie un abito nero lungo per celebrare la cifra tonda

L’ex protagonista de I Cesaroni ha scelto un abito nero lungo. Sorride raggiante davanti alla sua torta con le candeline sopra. Dietro di lei una band suona. Tutti danzano. Gabriella mostra anche molte paia di scarpe col tacco alto che le ospiti si sono tolte per danzare in libertà e sottolinea: “Se poi finisce così è stato un successo”.

La sorella di Alessandra, Gabriella, alla festa con mamma Rosaria

Gabriella e il marito Fabio Biasin

Accanto ad Alessandra c'è il nuovo compagno Alessandro Pirounis. A fine gennaio Chi e alcuni indizi social avevano fatto ipotizzare una liaison tra Alessandra e l’imprenditore greco, con cui era stata avvistata da Brunello Cuccinelli al Pitti Uomo a Firenze. Ormai separata da Giampaolo Sannino, ora fa coppia con lui, arrivato in Italia e presente alla mega festa per celebrarla.