In tv aveva confessato di essere felice, definendo la storia d’amore “una bella partita di padel”

I nostalgici ancora si domandano perché sia finita. Sul crack arrivato dopo ben 17 anni sia lei che Filippo Bisciglia non hanno quasi proferito parola. Pamela Camassa, però, è tornata a essere felice. Con il nuovo compagno Stefano Russo la 41enne toscana si regala una dolcissima domenica in campagna. I due pranzano in fattoria con altri amici, approfittando della bella giornata di sole. Ospiti inusuali, ma graditissimi, anche asini, oche, galli e galline. La modella e showgirl è tornata a essere raggiante e spensierata.

Pamela Camassa e Stefano Russo: domenica in campagna, i due a pranzo nella fattoria

Pamela ha conosciuto Stefano sul un campo di padel, quello di un circolo dove Russo sta spesso. Dell’imprenditore romano si sa infatti pochissimo, ma risulta legato al circolo The Fox, dove l’artista andava spesso proprio a giocare. Lui è padre di una bimba, come risulta chiaro sbirciando il suo profilo Instagram.

Ospite recentemente a La Volta Buona, nel rispondere alle domande sulla sua vita sentimentale, la Camassa, pur volendosi sbottonare il minimo possibile, ha ammesso che la sua storia è come “una bella partita di padel”, una metafora abbastanza mirata. Lei e Russo sono praticamente inseparabili dall’autunno, a novembre sono volati insieme in Turchia e la relazione, così, è diventata ufficiale.