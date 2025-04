''Per 5 mesi ho pesato il cibo, ginnastica 3 volte a settimana'': Laura Pausini spiega come ha perso 20 kg e si mostra in costume

La cantante 50enne ha trascorso la Pasqua al caldo con la sua nuova forma fisica strepitosa

Smentisce l’uso di farmaci: solo alimentazione corretta e attività fisica per lei

Laura Pausini si fa vedere al mare. Per Pasqua è stata al caldo insieme al marito Paolo Carta, che il 18 aprile ha festeggiato anche 61 anni, e la figlia Paola, 12 anni lo scorso 8 febbraio. Sul social condivide scatti in cui è sorridente e spensierata in una località dove è già estate e mostra una nuova forma fisica in costume strepitosa. A una fan che le domanda come abbia perso 20 kg, spiega la ‘magia’: “Per 5 mesi ho pesato il cibo, ginnastica 3 volte a settimana”.

I ‘like’ piovono per l’artista 50enne, che nelle foto postate è radiosa e felice sotto il sole. Una follower, Alessia, apprezza e poi domanda: “Mi piacerebbe sapere come hai perso 20 kg…”. Laura non smentisce il peso dichiarato nel commento e prontamente chiarisce: mai fatto uso di farmaci per buttare giù i chili di troppo.

“Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso - scrive la Pausini - Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”.

Laura subito precisa: “Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico, ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni”.

Laura prima della dieta

Infine conclude: “Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”.