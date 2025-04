Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex della Gregoraci, innamorati in vacanza in Costa Azzurra per Pasqua: le foto

L’ex gieffina 27enne e l’imprenditore toscano 33enne tra cene con gli amici e passeggiate romantiche

I due si lanciano anche in percorsi ‘alternativi’ seguendo un gruppo di turisti, per ammirare un paese dall’alto

Ormai sono uniti e appassionati alla luce del sole. Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci, per Pasqua, approfittando anche del ponte del 25 aprile, si sono regalati una vacanza in Costa Azzurra. L’ex gieffina 27enne e l’imprenditore toscano 33enne si divertono un mondo tra cene con gli amici e passeggiate romantiche. Temerari, i due si lanciano anche in percorsi ‘alternativi’ seguendo un gruppo di turisti, per ammirare un paese dall’alto. Invece di camminare normalmente per le strade del luogo, vanno sulle antiche mura che circondano il centro storico. L’influencer prende in giro il fidanzato, che mostra un po’ di timore…

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, ex della Gregoraci, innamorati in vacanza in Costa Azzurra per Pasqua

C’è chi sussurra si siano conosciuti quando entrambi erano legati agli ex. Ora poco importa. Hanno trovato la loro serenità sentimentale. Antonella, un tempo legata a Francesco Chiofalo e poi a Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa del GF Vip, con cui ha vissuto una relazione tormentata, ha cambiato completamente ‘genere’ di compagno. Giulio, figlio di uno degli imprenditori più importanti d'Italia, Sandro Fratini, proprietario del gruppo Ratti, specializzato nella produzione di tessuti di alta gamma, nel 2020 inserito da Forbes nella lista degli under 30 di maggior rilievo, è assai diverso da chi l’ha preceduto.

L’ex gieffina 27enne e l’imprenditore toscano 33enne tra cene con gli amici e passeggiate romantiche

La coppia a cena con alcuni intimi del rampollo

Lei stessa aveva annunciato che il suo nuovo compagno avrebbe sorpreso molti. A Novella 2000 aveva detto: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l'ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro, perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati”.

L'influencer mostra il fisico prorompente in bikini

Fratini è rimasto single all’inizio dell’autunno. Con la Gregoraci è finita dopo circa due anni: il motivo l’ha fatto intendere recentemente la showgirl 45enne. Raccontando del suo ricovero in clinica a metà settembre scorso a causa di un crollo fisico, la calabrese a Verissimo ha confidato: “In ospedale mi sono resa conto che persone da cui mi aspettavo vicinanza non c’erano. Non parlo di Flavio (Briatore, ndr) perché noi siamo una famiglia stupenda. Né di mia sorella (Marzia Gregoraci, ndr). Ora sono sola e sto molto bene da sola. Anche in questo sono cambiata, perché prima non riuscivo a stare da sola”. Evidentemente ha capito che con Giulio non era amore vero. Così lui ha trovato un’altra dolce metà.