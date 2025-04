''A volte parliamo anche di fare un bambino tutto nostro'': Eleonora Pedron rivela i progetti con Fabio Troiano e la paura della proposta di nozze

La 42enne felice del legame con l’attore 50enne: “Ci piacciamo così: equilibrati, ma scombinati”

Eleonora Pedron è pendolare non solo per amore, ora anche per inseguire il suo sogno. Si è momentaneamente trasferita a Roma per il tirocinio da psicologa. Finirà a settembre, subito dopo potrà procedere serena verso la laurea magistrale (la triennale l'ha conseguita il 18 dicembre 2023) e poi l’esame di Stato. A Oggi la 42enne rivela i progetti professionali e quelli con Fabio Troiano, suo compagno dal 2019. Svela la paura della proposta di nozze e confida: “A volte parliamo di fare un bambino tutto nostro”. E’ madre di Ines e Leon, 15 e 14 anni, avuti dall’ex Max Biaggi.

La Pedron torna a casa nei weekend, i figli sono rimasti a Monte Carlo col papà. D’estate li porterà nella Capitale. Studiare psicologia l’ha resa migliore sia come mamma, è più paziente, che come compagna.”Io all’inizio pretendevo un amore sconfinato per recuperare l’affetto di cui mi sentivo derubata per via di Nives e di papà”, sottolinea, parlando dei sui due lutti drammatici: ha perso la sorella e il genitore entrambi a causa di incidenti automobilistici. “Ora più sono matura - precisa - Anzi, ringrazio quegli ex che mi hanno voluto perdere, è anche grazie a loro che sono più ‘centrata’. Anche se aspetto sempre il finale da favola: da piccola, mi mettevo il vestito da sposa di mia madre e sfilavo”.

Eleonora, però, non desidera la fatidica proposta di nozze, anzi, la teme. “Tremo sempre quando dal sogno si passa alla realtà. La verità è che abbiamo trovato un’armonia che ho paura di toccare. Anche perché cosa faremmo? Verrebbe a vivere da me, a Monte Carlo? Mi trasferirei io a Roma? I miei figli sono cresciuti a Monaco, non posso spostarli da lì”, spiega. L’ex Miss Italia poi aggiunge: “Questo non vuol dire che la nostra storia non sia importante, a volte parliamo anche di fare un bambino tutto nostro. E’ che ci piacciamo così: equilibrati, ma scombinati”.