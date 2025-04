Jolanda Renga, figlia di Ambra e Francesco Renga, mostra il suo nuovo tatuaggio con la frase che diceva sempre da bambina: guarda

La 21enne ha scelto di farsi incidere sul braccio parole che ricorda benissimo

Jolanda Renga nelle sue IG Stories si fa vedere con la sua felpa preferita, ma non solo. Mostra pure il suo nuovo tatuaggio appena fatto. La pelle intorno è ancora leggermente gonfia e arrossata. Ha scelto di farsi incidere sulla sua pelle una frase che diceva sempre da bambina e che la rappresenta moltissimo.

Jolanda Renga, figlia di Ambra e Francesco Renga, mostra il suo nuovo tatuaggio con la frase che diceva sempre da bambina

La 21enne, figlia maggiore di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha voluto portare sempre con sé, sul suo braccio, queste parole: “Tu non mi comandi”. Ai follower spiega: “La risposta a qualsiasi cosa mi dicessero da piccola”. Anche oggi, da giovane donna libera e decisa, scrittrice in erba, conduttrice radio e studentessa, Jolanda sente di non volere imposizioni e ordini.

Fidanzata con Filippo Carrante, la Renga ha una vera passione per le parole. Al Corriere della Sera aveva detto quanto la scrittura la aiutasse nel suo percorso di vita: “Nella mia famiglia si è sempre dato peso agli stati d'animo. I miei mi hanno insegnato a condividerli e a non tenermi tutto dentro. Sono stata sempre aperta anche grazie a loro e mi sento fortunata. E scrivere è un modo per capire”.

Il suo amore parte da lontano: “Da quando tenevo i diari segreti alle elementari e romanzavo tutto quello che mi succedeva. Rileggendoli oggi mi sta molto simpatica quella bambina. Un'estate da mia nonna, non avendo voglia di fare altro, ho iniziato a scrivere quello che poi è diventato il mio primo libro. Sono stata io stessa sorpresa di quante idee mi venissero, di come è diventato un vero progetto”. Studia Comunicazione media e pubblicità allo Iulm di Milano e non ha dubbi. “Tu non mi comandi” è sicuramente uno dei suoi ‘mantra’.