Batte nell’ultimo scontro Antonella Elia: il pubblico premia l’ex europarlamentare con il 55,95% dei voti

Tra l’opinionista 51enne e la 63enne non correva buon sangue, ma il reality show ha cambiato le cose

Tutto secondo pronostico. Alessandra Mussolini vince il GF Vip 2026. Ilary Blasi abbraccia la sua concorrente preferita, Selvaggia Lucarelli le fa i complimenti. “Sei stata straordinaria!”, le dice. Tra l’opinionista 51enne e l’ex europarlamentare 63enne non correva buon sangue: in passato le due si erano più volte scontare, anche a distanza. Il reality show cambia le cose.

''Sei stata straordinaria!'': Alessandra Mussolini vince il GF Vip 2026 e Selvaggia Lucarelli le fa i complimenti

Alessandra batte nell’ultimo scontro Antonella Elia: il pubblico la premia con il 55,95% dei voti. Terzo classificato Raimondo Todaro, a seguire Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Completamente fuori dal podio Renato Biancardi e Raul Dumitras.

Tra l’opinionista 51enne e la 63enne non correva buon sangue, ma il reality show ha cambiato le cose

“Alessandra sei stata una concorrente straordinaria, instancabile, a tratti insopportabile, creativa, divertente. Anche quelli che non ti hanno amato all’interno della Casa si sono dovuti arrendere al fatto che hai reso ogni momento speciale, nel bene e nel male. Complimenti per questo viaggio meraviglioso”, le sottolinea la Lucarelli, che ha persino messo i manicotti in suo onore. La Mussolini esulta, porta a casa i 100mila euro di montepremi, la metà la darà in beneficenza.

Batte nell’ultimo scontro Antonella Elia: il pubblico premia l’ex europarlamentare con il 55,95% dei voti

Durante la puntata si racconta nella Nuvola e parla del peso del suo cognome. "Ero in piscina e altri bambini volevano affogarmi perché portavo questo cognome”, svela visibilmente commossa. “Vivere con il mio cognome è stato difficile - prosegue - Come se non bastasse, sono la nipote di Sophia Loren. In una famiglia come questa è necessario crescere con un certo temperamento. Da piccola mi affascinava il set cinematografico, poi ho studiato medicina e successivamente mi sono dedicata alla politica per trent'anni. Ho scelto di non nascondermi mai. Questa è la bellezza della vita”.

Le due in studio con Ilary Blasi prima del verdetto

Per lei arriva a sorpresa la sorella Elisabetta, prima con un video messaggio, poi nella Casa. “Sono qui per te, solo per te”, le chiarisce. Schiva confessa: “Per me è uno sforzo enorme”. Abbracci e baci, al termine grande felicità.