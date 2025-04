Bianca Balti per le vacanze di Pasqua è volata in Giappone col fidanzato e le due figlie: guarda

La 41enne si è regalata un viaggio insieme a Matilde, Mia e Alessandro Cutrera

La meta scelta per fare un regalo alla secondogenita, che ha appena compiuto 10 anni

Lei ha spento le candeline il 19 marzo scorso, poi c’è stato un altro compleanno importante, quello della sua secondogenita, che è nata il 15 aprile 2015. Bianca Balti ha così approfittato delle vacanze di Pasqua ed è volata in Giappone col fidanzato e le due figlie. Lo ha fatto per regalare a Mia per i 10 anni un viaggio speciale, in famiglia, insieme a Matilde, che a inizio giugno diventerà maggiorenne, e ad Alessandro Cutrera, con cui dalla scorsa estate divide la sua esistenza.

Bianca prima di partire, elettrizzata, ha raccontato nelle sue IG Stories la partenza, postando video dall’aeroporto insieme al compagno e alle due ragazze del cuore. Ha chiesto ai suoi fan di indovinare la meta prescelta. Poi, nei giorni seguenti, ha chiaramente mostrato dove si trovava.

La 41enne da settembre scorso lotta contro il tumore alle ovaie, rimosso quando già era al terzo stadio. Dopo l’intervento è arrivato un lungo ciclo di chemio, finito il 27 gennaio scorso. Ora sta curando il cancro con gli inibitori Parp. La modella, una vera guerriera, non si abbatte, anzi. Cerca di godere di ogni istante che la vita le regala, pensando sempre positivo e donando tante attenzioni alle figlie avute da Christian Lucidi e Matthew McRae.

Alessandro vive in Italia, i due, però, si vedono appena possono. Il pilota ha un ottimo rapporto anche con Matilde e Mia. Bianca recentemente a Vanity Fair del fidanzato, che le è sempre rimasto accanto nella malattia, ha detto: “Facciamo di tutto per vederci. Ogni volta che possiamo uno dei due prende l’aereo. E poi ci sono le video chiamate infinite. Ma, posso dirti? Non è niente di tutto questo che ci tiene insieme. Ciò che mi lega a lui è quel senso di appartenenza e di tranquillità che mi trasmette. Una volta avrei passato il tempo in preda alla gelosia pensando: oddio, adesso che cosa starà facendo a Milano? Con chi esce? Chi incontra? E invece mi ritrovo a vivere un amore più equilibrato, più fiducioso, più bello”.

Adesso la vacanza è finita. La Balti è tornata a Los Angeles per riprendere la sua routine. La gioia dei ricordi condivisi la porta nel cuore: l’intruso non le ha mai tolto la voglia di combattere e sognare.