Loredana Lecciso rivela perché non ha partecipato ai festeggiamenti per le nozze della figlia Brigitta in Africa

E’ volata in Kenya per esserci con la figlia 23enne Jasmine Carrisi e col figlio Albano Jr, 22. Loredana Lecciso a Oggi rivela perché non ha partecipato ai festeggiamenti per le nozze della figlia Brigitta Cazzato in Africa. La 30enne si è unita per la terza volta in matrimonio con Jan Langer, 35 anni. Lui è “di padre tedesco, un fisico genialoide, che sforna brevetti a raffica, e madre iraniana. Ha studiato economia negli Stati Uniti e gestisce tra Kenya e Seychelles gli investimenti di famiglia nel settore alberghiero”.

La 52enne confida: “E’ stata una gioia così forte che m’è venuta la febbre e mentre gli altri festeggiavano me ne sono rimasta a letto”. Su Brigitta, di cui è molto orgogliosa, dice: “Nei suoi confronti avevo da rimproverarmi parecchio. A differenza di Fabio, il padre, che è stato un genitore bravissimo, io non le sono stata vicina come dovevo. Lei è stata incredibile, perché s’è sempre arrangiata, ha studiato a Milano, non ha mai chiesto niente, se voleva togliersi uno sfizio faceva la baby sitter, s’è laureata benissimo, s’è creata una linea di moda, ha imparato a conoscere il mondo e girando ha incontrato l’amore. Lei sa dei miei sensi di colpa, ma non me li ha mai fatti pesare, anzi, in questi giorni mi ha dato prova ancora una volta di amarmi alla follia”.

Loredana è cresciuta in una famiglia tradizionale, per lei “un modello insuperabile”. Ammette: “Quel che ho ricevuto purtroppo non l’ho saputo restituire a Brigitta e forse neanche agli altri due, Jasmine e Albano Jr, che erano con me in Kenya. Tornassi indietro mi comporterei diversamente, ma siccome indietro non si torna, provo a guardare avanti. Spero di rifarmi come nonna e dico forza Brigitta, alla tua età avevo già tre figli, sbrigati e mettimi in braccio un nipotino”.

La Lecciso poi svela com’è nato l’amore tra Brigitta e Jan: “La loro storia sembra uscita da un film. I genitori di Fabio avevano una casa in Kenya, non lontano da Malindi, Brigitta andava col padre e spesso rimaneva per lunghi periodi dalla nonna, una persona d’oro che per lunghe fasi le ha fatto da mamma".

"Nel 2021 è andata con alcuni amici al resort Temple Point di Watamu, famoso per una terrazza sull’oceano da cui si godono dei tramonti spettacolari - continua - Jan, proprietario del resort, era presente e con Brigitta è stato amore a prima vista. Un anno dopo si sono sposati a Lecce con rito civile e poi hanno organizzato questa splendida cerimonia in riva al mare per celebrare le nozze con gli amici e prolungare la festa per giorni e giorni, prima su una flotta di barche a vela e poi con un safari in mezzo alla savana. Gli invitati erano centinaia, provenienti da tutto il mondo ed è stato un spettacolo ritrovare le bambine e le ragazzine, compagne di Brigitta alle Marcelline di Lecce, diventate donne, tutte laureate e lanciate in carriera. Io ero a letto malata, ma a modo mio, ho fatto festa anch’io”.